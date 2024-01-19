عاجل.. "سوشيتدبرس": التوتر بين نتنياهو وبايدن يعكس الخلاف الواسع بشأن نطاق حرب غزة

قالت أسوشيتدبرس، إن التوتر بين نتنياهو وإدارة بايدن يعكس الخلاف الواسع بشأن نطاق حرب إسرائيل وخططها لمستقبل قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

إسرائيل قتلت أكثر من ألف فلسطيني وأصابت نحو 20 ألفا آخرين خلال أسبوع

وكشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن إسرائيل قتلت أكثر من ألف فلسطيني وأصابت نحو 20 ألفا آخرين خلال أسبوع عقب جلستي محكمة العدل الدولية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضاف المركز خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية": "جيش الاحـتلال واصل شن الهجمات العسكرية والمتعمدة على المنازل السكنية للفلسطينيين وتدميرها".

وتابع: "الاحتلال دمر 22 مربعا سكنيا في خان يونس جنوبي قطاع غزة واستهدف منازل وخياما تؤوي نازحين في رفح".