الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تظاهرات حاشدة فى صعدة اليمنية نصرة لغزة ورفضًًا للقصف الأمريكى على اليمن

تظاهرات حاشدة داعمة
تظاهرات حاشدة داعمة لفلسطين في صعدة

تشهد مدينة صعدة اليمنية، قبل صلاة الجمعة، مظاهرة حاشدة تنديدًا بالمجازر الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، للشهر الرابع على التوالي، ورفضًا للقصف الأمريكي على اليمن.

واحتشد آلاف اليمنيين وطالبوا وهم يرفعون شعارات "ثابتون مع فلسطين" و"أمريكا أم الإرهاب"، بوقف الحرب ووضع حد للوحشية الصهيونية تجاه الشعب الفلسطيني. 

وردد المتظاهرون هتافات منددة بالعدوان الإسرائيلي، الذي دمر أحياءً سكنية بأكملها مستهدفًا المستشفيات والمدارس ودور العبادة، مستهجنين استمرار الصمت والخذلان العربي تجاه حصار قطاع غزة.

واستنكر المتظاهرون الضربات الأمريكية البريطانية التي استهدفت مقرات لجماعة الحوثي، مؤكدين دعمهم للهجمات التي تشنها الأخيرة في البحر الأحمر ضد السفن التجارية التي لها صلة بالكيان الصهيوني.

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الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة ضد أهداف للحوثيين 

وكانت الولايات المتحدة شنت الخميس المزيد من الضربات على الحوثيين في اليمن، حيث تواصل الجماعة المدعومة من إيران تعكير صفو أسواق الشحن العالمية بهجمات حول البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها، مساء الخميس بالتوقيت المحلي في اليمن، إن "المسلحين الحوثيين أطلقوا صاروخين بالستيين مضادين للسفن على سفينة M/V Chem Ranger، وهي سفينة ناقلة مملوكة للولايات المتحدة وتديرها اليونان وترفع علم جزيرة مارشال". 

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وتابع البيان أنه "على الرغم من أن الطاقم شاهد الصواريخ وهي تصطدم بالمياه القريبة، إلا أن السفينة وطاقمها لم يصابوا بأذى أو أضرار".

وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي: "إن المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران حاولوا مهاجمة سفينة ناقلة في ثالث هجوم من نوعه على السفن التجارية خلال ثلاثة أيام"، وفق واشنطن بوست، التي رأت أن الضربات الأمريكية لم تردع الحوثيين.

وأضاف أن "الرئيس بايدن سمح بتنفيذ الضربات بصفته القائد الأعلى بموجب المادة الثانية من الدستور، وبموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تسمح بالدفاع عن النفس".

وجاءت المحاولة في وقت متأخر من يوم الخميس بالتوقيت المحلي في أعقاب جولة أخرى من الضربات الأمريكية التي استهدفت صواريخ الحوثيين المضادة للسفن والتي قررت الولايات المتحدة أنها "تشكل تهديدًا وشيكًا" للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية. 

ومنذ اندلاع حرب غزة، هاجم الحوثيون السفن في البحر الأحمر فيما يقولون إنه احتجاج على الحملة العسكرية الإسرائيلية في القطاع الساحلي، ما أدى إلى قلب طرق الشحن وأثار إدانة دولية.

 

 

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