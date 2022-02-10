الجيش اليمنى يصد هجوما لميليشيا الحوثى فى صعدة

صدت قوات الجيش اليمني، هجوما لميليشيا الحوثي على مواقع الجيش في جبهة الملاحيط بمحافظة صعدة.



وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ميليشيا الحوثي حاولت استعادة المواقع التي خسرتها في منطقة "المدافن" بجبهة الملاحيط بمحور صعدة، مشيرة إلى أن قوات الجيش كبدتها الكثير من الخسائر في الارواح والعتاد.



وأضافت أن مدفعية الجيش اليمني مسنودة بمدفعية تحالف دعم الشرعية استهدفت التعزيزات التي كانت تحاول إسناد العناصر المهاجمة.



وكانت ذكرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن مليشيات "الحوثي" ارتكبت 1134 حالة اختطاف وإخفاء قسري وتعذيب للمعتقلين فى اليمن ،بينهم نساء وأطفال وجعلهم دروعا بشرية لهم، وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2021م وحتى 31 ديسمبر 2021م.



وأوضحت الشبكة في تقرير لها، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - بأنها سجلت 976 حالة اختفاء واعتقال تعسفي طالت المدنيين بينهم 35 طفلاً، و38 إمرأة، و92 حالة إخفاء قسري بينهم نساء وأطفال و42 حالة تعذيب وسوء معاملة في محافظات صنعاء، وذمار، وإب، وتعز، والحديدة، والمحويت، وريمة، والجوف، البيضاء،والضالع، وأمانة العاصمة، وصعدة، وحجة، وعمران.



وأشار التقرير، إلى توثيق 11 حالة تعذيب و18 حالة إتخاذ دروع بشرية، و4 حالات تصفية داخل السجون، و6 حالات وفاة بسبب الإهمال في السجون، و3 حالات وفاة لمعتقلين بنوبات قلبية، لافتا إلى أن جرائم التعذيب تنوعت بين الجلد والتعليق والحرمان من النوم، واستخدام الملح على الجروح والصفع وإذابة البلاستيك على الجسم والتعذيب بالمنع من الشرب والإهمال الصحي الكامل والحرق بالسجائر والاذلال، مؤكداً أن المليشيات الحوثة ارتكبت جرائم صادمة بحق المحتجزين وصلت حد الاستغلال الجنسي والاغتصاب.

وفي ساق متصل، صرح المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن العميد الركن تركي المالكي، بأنه وإلحاقا للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بتاريخ 22 يناير 2022 بشأن إدعاء الحوثيين باستهداف التحالف لسجن بمدينة صعدة، وما تم الإعلان عنه من قبل الفريق المشترك لتقييم الحوادث بتاريخ 27 يناير 2022 والمتضمن مباشرة إجراءات التحقيق وجمع كافة المعلومات والوثائق المتعلقة بالموضوع، فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقدم كافة الحقائق والمعلومات التفصيلية للفريق المشترك لتقييم الحوادث، وكذلك لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، المتعلقة بإدعاء المليشيا الحوثية استهداف التحالف لسجن بمدينة صعدة.