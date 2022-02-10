الخميس 10 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش اليمنى يصد هجوما لميليشيا الحوثى فى صعدة

الجيش اليمنى
الجيش اليمنى

صدت قوات الجيش اليمني، هجوما لميليشيا الحوثي على مواقع الجيش في جبهة الملاحيط بمحافظة صعدة.


وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ميليشيا الحوثي حاولت استعادة المواقع التي خسرتها في منطقة "المدافن" بجبهة الملاحيط بمحور صعدة، مشيرة إلى أن قوات الجيش كبدتها الكثير من الخسائر في الارواح والعتاد.


وأضافت أن مدفعية الجيش اليمني مسنودة بمدفعية تحالف دعم الشرعية استهدفت التعزيزات التي كانت تحاول إسناد العناصر المهاجمة.
 

وكانت ذكرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن مليشيات "الحوثي" ارتكبت 1134 حالة اختطاف وإخفاء قسري وتعذيب للمعتقلين فى اليمن ،بينهم نساء وأطفال وجعلهم دروعا بشرية لهم، وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2021م وحتى 31 ديسمبر 2021م.


وأوضحت الشبكة في تقرير لها، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - بأنها سجلت 976 حالة اختفاء واعتقال تعسفي طالت المدنيين بينهم 35 طفلاً، و38 إمرأة، و92 حالة إخفاء قسري بينهم نساء وأطفال و42 حالة تعذيب وسوء معاملة في محافظات صنعاء، وذمار، وإب، وتعز، والحديدة، والمحويت، وريمة، والجوف، البيضاء،والضالع، وأمانة العاصمة، وصعدة، وحجة، وعمران.


وأشار التقرير، إلى توثيق 11 حالة تعذيب و18 حالة إتخاذ دروع بشرية، و4 حالات تصفية داخل السجون، و6 حالات وفاة بسبب الإهمال في السجون، و3 حالات وفاة لمعتقلين بنوبات قلبية، لافتا إلى أن جرائم التعذيب تنوعت بين الجلد والتعليق والحرمان من النوم، واستخدام الملح على الجروح والصفع وإذابة البلاستيك على الجسم والتعذيب بالمنع من الشرب والإهمال الصحي الكامل والحرق بالسجائر والاذلال، مؤكداً أن المليشيات الحوثة ارتكبت جرائم صادمة بحق المحتجزين وصلت حد الاستغلال الجنسي والاغتصاب.

 

وفي ساق متصل، صرح المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن العميد الركن تركي المالكي، بأنه وإلحاقا للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بتاريخ 22 يناير 2022 بشأن إدعاء الحوثيين باستهداف التحالف لسجن بمدينة صعدة، وما تم الإعلان عنه من قبل الفريق المشترك لتقييم الحوادث بتاريخ 27 يناير 2022 والمتضمن مباشرة إجراءات التحقيق وجمع كافة المعلومات والوثائق المتعلقة بالموضوع، فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقدم كافة الحقائق والمعلومات التفصيلية للفريق المشترك لتقييم الحوادث، وكذلك لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، المتعلقة بإدعاء المليشيا الحوثية استهداف التحالف لسجن بمدينة صعدة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يكشف حقيقة طلب كيروش إجراء تغيير فى الجهاز المعاون

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

«الأرصاد» توضح حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول برقم الجلوس

بعد اعتمادها رسميًا.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إعادة أممية لتعريف التقدم فى عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

خالد عكاشة

مكافأة مالية سخية.. هل تطيح برأس تنظيم «ولاية خراسان»؟

محمد العسيري

الهجرة إلى الداخل

د هند جاد

العطار وحبة غلة البنات

ماجد حبته

اعتذار هولندى قد يكون مقبولًا

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

سوريا تدين الهجوم الإسرائيلى على أراضيها

«المركزى الفلسطينى» يقرر تعليق الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمنى

رئيس لبنان يؤكد استعداده لبحث نقاط مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل