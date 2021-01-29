الجيش اليمني: مقتل 7 عناصر تابعة للحوثيين في صعدة

أعلنت قوات حرس الحدود اليمنية، اليوم الجمعة مقتل ما لا يقل عن 7 من عناصر الحوثيين، برصاص قوات الجيش اليمني وتدمير آلياتهم في مديرية باقم بمحافظة صعدة.وقال قائد استخبارات اللواء الخامس حرس حدود العقيد هلال العباسي في تصريح أوردته قناة العربية الإخبارية "إن قوات الجيش الوطني تصدت لمحاولة تسلل قامت بها مجاميع من الحوثيين الإرهابية على ميسرة التباب السود تعتبر هي الأعنف منذ منتصف العام الماضي في جبهة باقم بمحافظة صعدة".وأضاف العباسي أن مدفعية الجيش بعد عملية رصد دقيقة، تمكنت من استهداف عدد من العربات المدرعة التابعة للمليشيا الحوثية بالقرب من مثلث باقم كانت في طريقها إلى مركز مديرية باقم شمالي محافظة صعدة.