الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": غارات على مواقع فى صعدة معقل الحوثيين شمال اليمن

غارات
غارات

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن إعلام يمني، عن وقوع غارات على مواقع في صعدة معقل الحوثيين شمال اليمن.

ووفقًا لـ"سي إن إن"، فقد شنت الولايات المتحدة جولة جديدة من الضربات ضد الحوثيين في اليمن، مما يشكل المرة الرابعة التي تستهدف فيها الولايات المتحدة هذه الجماعة المدعومة من إيران في أقل من أسبوع.

واستخدمت الولايات المتحدة صواريخ توماهوك لاستهداف حوالي 14 منصة إطلاق صواريخ تابعة للحوثيين استُخدمت لمهاجمة ممرات الشحن الدولية، وفقًا لأحد المسئولين. 

وتم إطلاق صواريخ توماهوك من سطح سفن للبحرية الأمريكية والغواصة "يو إس إس فلوريدا"، وهي غواصة موجهة بصواريخ.

والضربات الأمريكية هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات ضد الحوثيين، بعد ضربات كبيرة قادتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بالتعاون مع المملكة المتحدة، وبدعم من عدد قليل من الحلفاء الآخرين. 

وتأتي هذه الضربات في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط ومخاوف من أن حرب إسرائيل وحماس في غزة قد تمتد إلى مناطق أخرى في الإقليم.

إعلام يمني صعدة اليمن

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