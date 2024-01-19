مسئول بالأمم المتحدة: المعتقلون الفلسطينيون يتعرضون للإهانة ويرتدون الحفاضات

اتهم مسئول حقوقي بالأمم المتحدة إسرائيل، اليوم الجمعة، بإساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين في غزة، وقال "إنه التقى رجالا وصفوا احتجازهم لأسابيع وتعرضهم للضرب وهم معصوبو الأعين قبل إطلاق سراح بعضهم وهم يرتدون حفاضات".

عدد من اعتقلتهم إسرائيل رد على هجمات 7 أكتوبر يتجاوز الآلاف

وقال أجيث سونجاي، مسئول حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في غزة: "إنه ليس من الواضح بالضبط عدد الرجال الذين اعتقلتهم إسرائيل منذ أن بدأت عمليتها العسكرية في غزة" ردا على هجمات حماس في 7 أكتوبر، لكنه قال إن "العدد يتجاوز إلى الآلاف".

وأضاف "سونجاي" للصحفيين في جنيف عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من غزة: "هؤلاء هم الرجال الذين اعتقلتهم قوات الأمن الإسرائيلية في أماكن مجهولة لمدة تتراوح بين 30 و55 يوما".

وأشار المسئول الأممي إلى أنه التقى للتو معتقلين أطلق سراحهم في الجيب المحاصر، مردفًا: "هناك تقارير عن رجال تم إطلاق سراحهم لاحقًا، ولكن فقط بالحفاضات دون أي ملابس مناسبة في هذا الطقس البارد"، حسب رويترز.

مكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى: المعتقلون عوملوا وفقا للقانون الدولى

وكان مكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قال في وقت سابق: إن قواته تعمل "على تفكيك القدرات العسكرية لحماس" وإنقاذ المحتجزين الذين أسرتهم الحركة.

وادعى مكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن المعتقلين عوملوا وفقا للقانون الدولي، وكان يُطلب منهم في كثير من الأحيان تسليم ملابسهم للتأكد من أنهم لا يحملون أسلحة أو متفجرات.

وردا على سؤال حول سبب ارتداء بعض المعتقلين المفرج عنهم الحفاضات، قال سونجاي: "لذلك نحن لسنا متأكدين تماما من سبب وضعهم على الحفاضات وإرسالهم إلى الخارج، لكن من الواضح أنهم أصيبوا بالصدمة بل واهتزوا عندما التقيت بهم".

مقاطع مصورة تظهر رجالًا فلسطينيين مجردين من ملابسهم الداخلية فى غزة

يذكر أنه في ديسمبر الماضي، تداولت قنوات عدة بما فيها التليفزيون الإسرائيلي، مقاطع مصورة تظهر رجالًا فلسطينيين مجردين من ملابسهم الداخلية في غزة.

وقد أثارت الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي إدانات من مسئولين فلسطينيين وعرب ومسلمين.

وفي ذلك الوقت، قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية، إيلون ليفي: إن الصور أظهرت "رجالاً في سن الخدمة العسكرية تم اكتشافهم في مناطق كان من المفترض أن يخليها المدنيون قبل أسابيع".