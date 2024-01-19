الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأمم المتحدة: استمرار الحرب في غزة سيلغي الحل السلمي للقضية الفلسطينية

دينيس فرانسيس
دينيس فرانسيس

أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دينيس فرانسيس، أن استمرار الحرب في غزة سيؤثر على الأجيال المقبلة من الفلسطينيين، ويلغي الحل السلمي للقضية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

 رئيس المفوضية الأفريقية يطالب بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي

 من جهته، وأدان موسى فقيه، رئيس المفوضية الأفريقية، الحرب في غزة، مطالبا بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي غير الأخلاقي، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وقال خلال تصريحات عرضتها القناة: "ندين الحرب في غزة ونطالب بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي غير الأخلاقي على القطاع".

رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الحرب غزة القاهرة الإخبارية قطاع غزة

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