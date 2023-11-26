ديما جراد: تعذيب الأسرى فى سجون الاحتلال يهدف لتدميرهم نفسيًا

قالت ديما جراد مؤسس مبادرة ضلع قادر لتأهيل المرأة العربية، إنه لا بد من تقديم الشكر والعرفان للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لأن لهم الفضل الأكبر في استمرار النضال والمقاومة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش"، أن تعذيب الأسرى في سجون الاحتلال يهدف لتدميرهم نفسيًا وجسديًا ومعنويًا، وهدم الذات الإنسانية والوطنية، وتحطيم شخصيات الأسرى والأسيرات.

وتابعت: "سيبقى الأثر النفسي والمعنوي يلازمهم طول حياتهم حتى بعد تحريرهم".

ودعت ديما جراد إلى توفير السلامة النفسية وإعادة التأهيل لجميع الأسرى والأسيرات، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي عليه مسئولية في إعادة تأهيل وفق برامج لهم ولذويهم ولأطفالهم.

