الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزيرا خارجية روسيا وسوريا يطالبان بعدم توسيع النزاع فى الشرق الأوسط

المقداد ولافروف
المقداد ولافروف

طالبا وزيرا خارجية روسيا وسوريا ، اليوم الخميس، عدم القيام بأي أعمال عدوانية تؤدي إلى اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط، وجاء ذلك خلال لقاء سيرجي لافروف ونظيره السوري فيصل المقداد، في موسكو اليوم.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، أن لافروف والمقداد، تبادلا الآراء حول القضايا الملحمة لجدول الأعمال الدولي والإقليمي، وأعارا اهتماما خاصا للتصعيد في الشرق الأوسط.

 

 

txt

روسيا تدعو لأقصى درجات ضبط النفس بعد الضربات الباكستانية على إيران

 

وأكد الوزيران على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا وحل القضايا الإنسانية الملحة لسكان القطاع، حسبما أوردت شبكة روسيا اليوم.

 

وشددا الوزيران كذلك على عدم جواز أي أعمال عدوانية واستفزازية، تؤدي إلى اتساع رقعة المواجهة العسكرية حتى تشمل دولا أخرى في المنطقة، وخصوصا سوريا ولبنان واليمن.

 

وجرى التأكيد على "الحاجة إلى جهود مشتركة لمختلف الأطراف من أجل تحقيق تسوية ثابتة وشاملة في الشرق الأوسط على أساس القانون الدولي".

 

وبحث الوزيران كذلك "الوضع في سوريا وحولها، بما في ذلك مهام إعادة الإعمار بعد النزاع وتفعيل التسوية الشاملة في سوريا مع الالتزام الصارم بمبادئ احترام سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها".

 

وأضاف البيان: أنه "أثناء بحث المسائل الانية لمواصلة تعزيز الشراكة الروسية - السورية المتعددة الأوجه تم الاتفاق على بعض الخطوات العملية من أجل زيادة التعاون التجاري والاقتصادي والإنساني المتبادل المنفعة".

 

يشار إلى أن روسيا أكدت أن الولايات المتحدة وحلفاءها أساءوا استخدام قرار مجلس الأمن الدولي بشأن البحر الأحمر بضرب أهداف في اليمن.

 

وقال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا ردا على سؤال حول سبب طلب روسيا عقد اجتماع على خلفية الضربات الأمريكية البريطانية على اليمن: "لأن القرار الذي تم تبنيه قد أسيء استخدامه (من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا)".

 

ورفض مجلس الأمن الدولي التعديلات التي اقترحتها البعثة الروسية على مشروع قرار أمريكي وياباني يطالب جماعة الحوثيين بالوقف الفوري لهجماتهم على السفن.

 

 

لافروف المقداد الشرق الأوسط غزة سوريا الشراكة الروسية - السورية

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

عاجل.. الأشعة تحسم مصير محمد صلاح في أمم افريقيا

موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة السابعة والثامنة

أمم إفريقيا.. منتخب مصر يتأخر أمام غانا بهدف فى نهاية الشوط الأول

تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية

بكرى يفجر مفاجأة على الهواء بشأن سعر الدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس