الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نادى الأسير الفلسطينى: اعتقال 3290 فلسطينيًا فى سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر

اعتقال
اعتقال

أعلن نادي الأسير الفلسطيني عن ارتفاع حصيلة المعتقلين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 3290 معتقلًا، أعلاها في محافظة الخليل جنوبي الضفة.

وقال نادي الأسير، في بيان له، إن من بين المعتقلين 125 امرأة، وتشمل اللواتي اعتقلن من أراضي العام 1948، مشيرًا إلى أنه تم اعتقال 145 طفلًا، خلال أكتوبر الماضي، وفق وكالة سبوتنيك.

وأوضح النادي أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال الخمسة أيام من الهدنة 168 فلسطينيًا، مؤكدًا أن أوامر الاعتقال الإداري بعد طوفان الأقصى بلغت 1661 أمرًا ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد.

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"حماس": تمديد الهدنة أمر وارد.. والإفراج عن العسكريين الإسرائيليين له شروط أخرى

تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

وفي وقت سابق، أفاد مصدر سياسي مطلع بأن حركة حماس أبلغت الوسطاء بموافقتها على تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة لأربعة أيام إضافية.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، دون مزيد من التفاصيل.

وكان الجانب الإسرائيلي قد أبدى موافقة على تمديد الهدنة الإنسانية في غزة، لكن شريطة أن تُطلق حركة حماس سراح عشرة من المحتجزين لديها.

في سياق متصل، أفادت صحف عبرية بأن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تسلم ليل الثلاثاء/ الأربعاء، قائمة المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم، اليوم الأربعاء في إطار الدفعة السادسة ضمن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

وقالت صحيفة هآرتس: أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن تأكيده استلام قائمة جديدة من المحتجزين في قطاع غزة للإفراج عنهم اليوم الأربعاء.

ومنذ يوم الجمعة الماضي، وعلى مدار 5 أيام استلمت إسرائيل 60 أسيرًا من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 180 فلسطينيًا من الأسرى من النساء والأطفال أيضًا في سجون إسرائيل بموجب صفقة التبادل.

ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة حماس والحكومة الإسرائيلية، حيز التنفيذ، في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر.

واستمرت لمدة 4 أيام، قبل تجديدها، ليومين إضافيين، فيما يتم الحديث حاليًا عن احتمالات تمديدها لمزيد من الأيام.

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