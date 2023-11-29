الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المنظمات الأهلية الفلسطينية تطالب بوقف جرائم الاحتلال بحق المدنيين

الاحتلال
الاحتلال

طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية الأمم المتحدة ومؤسساتها ذات العلاقة، والمؤسسات الإنسانية والحقوقية، باتخاذ الإجراءات والخطوات الجدية التي من شأنها تصحيح الظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني منذ 75 عامًا.

اليوم العالمي للتضامن مع الشعب

كما طالبت، في بيان لها، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بتوفير الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، ووقف مسلسل جرائم الاحتلال بحق المدنيين العزل الذي راح ضحيته ما يزيد على 50 ألف شهيد وجريح منذ السابع من أكتوبر الماضي، وشرد ما يقارب المليون مواطن في قطاع غزة، الذي يعاني حربًا عدوانية متواصلة، وفي ظل حصار مستمر منذ 17 عامًا وتطال الوجود الفلسطيني برمته.

أهمية العمل وامتلاك الإرادة الجدية

وأكدت الشبكة على أهمية العمل وامتلاك الإرادة الجدية ووقف سياسة الكيل بمكيالين من قبل بعض الأطراف الدولية، ومنها الولايات المتحدة التي لا ترى الحقيقة إلا من منظور الاحتلال، ووضعت نفسها في خدمة الدعاية المغرضة للاحتلال بدل الانحياز للضحية وصوت الحق والعدالة الإنسانية.

استمرار المسيرات والتظاهرات التي تجوب عواصم

وطالبت باستمرار المسيرات والتظاهرات التي تجوب عواصم ومدن العالم من المناصرين والأصدقاء، الذين راعهم مشهد الجثث والأشلاء في شوارع قطاع غزة، ووقوفًا مع ضميرهم الحي في مواجهة قوى الظلم والعدوان، ودعت في هذا اليوم إلى المزيد من التحركات والأنشطة الحاشدة للضغط على البرلمانات والحكومات من أجل وقف المجازر الدموية في قطاع غزة، والعمل على معاقبة دولة الاحتلال، وجبر الضرر لضحايا الانفلات العنصري، والنزعة الانتقامية لحكومة الاحتلال، وأهدافها التي تتركز على إيقاع الأذى بالمدنيين العزل  وإجبار الشعب الفلسطيني على المغادرة ضمن مخطط تهجير قسري وترحيل الشعب الفلسطيني عن أرضه وفرض أمر واقع، والعمل على جبر الضرر للضحايا والأبرياء العزل.

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إعلام إسرائيلى رسمى: من الممكن تمديد الهدنة الإنسانية ليوم أو يومين

معاقبة دولة الاحتلال على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني

كما طالبت الشبكة بالعمل على معاقبة دولة الاحتلال على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وإجبارها على القبول باستمرار الهدنة الإنسانية الحالية ووقف حربها على قطاع غزة والضفة الغربية، ووضع الآليات الدولية الملزمة لثني حكومة الاحتلال عن مخططاتها، بما يعزز أيضًا اتخاذ الإجراءات التي من شأنها استمرار إيصال الإغاثات والمساعدات لقطاع غزة، وفتح ممرات إنسانية لمعالجة الجرحى وانتشال الجثث من تحت الأنقاض، وتقديم الدعم اللازم لعمل المشافي، وإدخال الوقود لها، ومد السكان بالمواد العينية والمستلزمات الطبية، وتحمل الحكومة الفلسطينية بهذا الشأن مسئوليتها تجاه دعم صمود المواطن فوق أرضه.

وشددت الشبكة في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني على أن الحقوق المشروعة الثابتة للشعب الفلسطيني المقرة من قبل الهيئات الدولية والأمم المتحدة هي حقوق غير قابلة للتصرف أو المساومة عليها، وعلى المجتمع الدولي العمل على إنفاذ هذه القرارات وصولًا لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني على أرضه.

المنظمات الأهلية الفلسطينية الشعب المؤسسات الانسانية الشعب الفلسطيني المسيرات الاحتلال

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