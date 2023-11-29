بواسطة مصر.. الولايات المتحدة تعلن إرسال 54 ألف طن من المساعدات لغزة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الثلاثاء، أنه تم نقل 54 ألف طن من المواد الطبية والمساعدات الغذائية إلى المركز اللوجستي الإنساني في مصر لتسليمها إلى قطاع غزة.

وعلى جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة لن تتوقف عن العمل حتى تعيد الرهائن الذين تحتجزهم حماس إلى بلدانهم.

وكتب بايدن، عبر منصة “إكس”، “لن نتوقف عن العمل حتى نعيد الرهائن الذين تحتجزهم حماس إلى بلدانهم”.

وفي وقت سابق أمس، أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، نقلا عن مسئول أمريكي، بأن أمريكا طلبت من إسرائيل الحد من تهجير سكان جنوب قطاع غزة من منازلهم، كما فعلت في الشمال خلال الأسابيع الأولى من الحرب.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال المسئول الأمريكي، إنه “من المهم جدًا أن يكون سير الحملة العسكرية، إذا انتقلت إلى الجنوب، مختلفًا.. لا يمكننا أن نقبل التهجير في الجنوب كما حدث في الشمال”.