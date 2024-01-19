الولايات المتحدة: "لا سبيل" لحل تحديات إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية

قال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إنه "لا يوجد سبيل" لحل التحديات الأمنية طويلة المدى التي تواجهها إسرائيل في المنطقة والتحديات قصيرة المدى المتمثلة في إعادة بناء غزة دون إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف ميلر، في مؤتمر صحفي، أن "إسرائيل لديها فرصة الآن حيث إن دول المنطقة مستعدة لتقديم ضمانات أمنية لإسرائيل".

وتابع "لا توجد طريقة لحل التحديات طويلة المدى لتوفير الأمن الدائم، ولا توجد طريقة لحل التحديات قصيرة المدى المتمثلة في إعادة بناء غزة وإقامة الحكم في غزة وتوفير الأمن لغزة دون إقامة دولة فلسطينية"، حسبما نقلت رويترز.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي، إنه أبلغ واشنطن أنه يعترض على أي دولة فلسطينية لا تضمن أمن إسرائيل.

وقال "إنه في أي ترتيب في المستقبل المنظور، باتفاق أو بدون اتفاق، يجب أن يكون لإسرائيل سيطرة أمنية على كامل أراضي غرب نهر الأردن. وهذا شرط ضروري".

وواصل "أن عدم وجود دولة فلسطينية لم يقف في طريق اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية قبل بضع سنوات، وأنه لا يزال ينوي إضافة المزيد من الدول إلى تلك الاتفاقيات".

وذكرت “رويترز”: يبدو أن إسرائيل والولايات المتحدة، أكبر داعم لها، على خلاف الآن، حيث يرفض نتنياهو وحكومته الائتلافية اليمينية إلى حد كبير إقامة دولة فلسطينية على الرغم من أن واشنطن تؤكد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد الممكن لإحلال السلام الدائم في إسرائيل والمنطقة.

وأكد ميلر في الوقت ذاته، أنه على الرغم من الخلافات، فإن الدعم الأمريكي لحليفتها القديمة إسرائيل "لايزال قويا".

وأردف: الأمر لا يتعلق بالضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة عليهم لفعل أي شيء. الأمر يتعلق بمنح الولايات المتحدة لهم الفرصة المتاحة لهم.

وتوصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في رحلته الرابعة إلى الشرق الأوسط الأسبوع الماضي منذ الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر إلى اتفاق تقريبي مع إسرائيل بأن جيرانها ذوو الأغلبية المسلمة سيساعدون في إعادة تأهيل غزة بعد الحرب ومواصلة التكامل الاقتصادي مع إسرائيل. ولكن فقط إذا التزمت بالسماح في نهاية المطاف بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.