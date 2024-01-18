الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البيت الأبيض: واشنطن لن تتوقف عن العمل من أجل حل الدولتين

غزة
غزة

قال المتحدث باسم البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لن تتوقف عن العمل من أجل التوصل إلى حل الدولتين مع استمرار إسرائيل في شن ضربات جوية ضد فلسطين، بحسب ما أوردته “رويترز”.

وقال جون كيربي، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين، الخميس، إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بحل الدولتين.

وقال كيربي للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: “ستكون هناك غزة ما بعد الصراع، ولن يتم إعادة احتلال غزة”.

وتأتي تصريحات كيربي الأخيرة في الوقت الذي رفض فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فكرة إقامة دولة مستقبلية للفلسطينيين، حسبما ذكرت شبكة إن بي سي نيوز.

إسرائيل: فخور لأنني منعت إقامة دولة فلسطينية

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وفي الشهر الماضي، قال نتنياهو: “أنا فخور لأنني منعت إقامة دولة فلسطينية”، حسبما ذكرت شبكة NBC.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يعارض إقامة دولة فلسطينية كجزء من أي سيناريو بعد الحرب. 

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي في مؤتمر صحفي يوم الخميس أن إسرائيل لن توافق إلا على اتفاق من شأنه أن يمنح البلاد السيطرة الأمنية على قطاع غزة بأكمله، مضيفًا أنه “أخبر الأمريكيين بذلك”.

كما تعهد زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، بمواصلة الهجمات على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي خطاب ألقاه لمدة ساعة، الخميس، حث الحوثي العالم العربي على القيام بمقاطعة جماعية للبضائع الإسرائيلية. خلال الليل، أطلق الجيش الأمريكي موجة أخرى من الضربات الصاروخية ضد مواقع يسيطر عليها الحوثيون، وهى المرة الرابعة خلال أسبوع التي يستهدف فيها الجماعة بشكل مباشر في اليمن.

واستشهد ما مجموعه 24,620 فلسطينيًا وأصيب 61.830 آخرين في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في غزة يوم الخميس. وتشمل هذه الأرقام 172 قتيلاً و326 جريحاً خلال الـ24 ساعة الماضية. استشهد ما لا يقل عن 16 شخصًا، في غارة جوية إسرائيلية على منزل في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

 وقال أحد أقارب القتلى لقناة الجزيرة إن الأسرة انتقلت إلى غزة 3 مرات بحثًا عن الأمان منذ 7 أكتوبر. 

وأمر الجيش الإسرائيلي مرارًا وتكرارًا السكان المدنيين في غزة بالفرار إلى الجنوب.

وتستمر إسرائيل في قطع خدمات الإنترنت والهاتف المحمول داخل قطاع غزة وقد استمر الانقطاع الحالي لمدة خمسة أيام، وفقًا لمجموعة NetBlocks للدفاع عن الوصول إلى الإنترنت. 

ونزح ما يقدر بنحو 85% من سكان غزة ويكافحون من أجل الحصول على الغذاء، في حين تقول السلطات المحلية إن ما يقرب من 25.000 فلسطيني قتلوا حتى الآن في الغارات الجوية الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر.

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