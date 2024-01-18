الدفاع الإسرائيلى: دمرنا الأطر التنظيمية للفصائل الفلسطينية فى شمال غزة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أن إسرائيل عليها الاستعداد لتدهور الوضع الأمني على الحدود الشمالية وقد تفرض حلًا عسكريًا لعودة السكان إلى ديارهم، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

جرائم الاحتلال الصهيوني

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، أن إسرائيل دمرت الأطر التنظيمية للفصائل الفلسطينية في شمال غزة.

ضعف الفصائل الفلسطينية

وأشار إلى أن الفصائل الفلسطينية باتت أكثر ضعفًا ولا تحصل على الإمدادات ولا تستطيع السيطرة على الأمور في غزة.