السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. مستشفى سوروكا الإسرائيلى: استقبلنا 2611 مصابا منذ بدء الحرب على غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

كشف مستشفى سوروكا الإسرائيلي عن استقباله 2611 مصابا بدرجات متفاوتة الخطورة منذ بدء الحرب على قطاع غزة، وفقا لخبر نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بشن عشرات الغارات الجوية والقصف برًا وبحرًا، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.

ولليوم الـ105 من العدوان، يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه مناطق في القطاع، بينها خان يونس وجباليا وقرب مستشفى الشفاء بمدينة غزة، إلى جانب قطع كل أشكال الاتصالات عن القطاع الخلوية والثابتة والإنترنت لليوم الثامن على التوالي في فترة هي الأطول منذ بدء الحرب.

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