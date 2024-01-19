"رويترز": دبابات إسرائيلية تتجه نحو أكبر مستشفى لا يزال يعمل فى غزة

أفادت وكالة "رويترز" بأن دبابات الاحتلال الإسرائيلية نفذت توغلًا جديدًا، اليوم الجمعة، في المدينة الرئيسية بجنوب غزة التي تؤوي مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين شردهم القصف الإسرائيلي، مع اقترابهم مرة أخرى من أكبر مستشفى عامل في القطاع، وهو مستشفى ناصر.

ونقلت "رويترز" عن أشخاص داخل مستشفى ناصر الواقع في مدينة خان يونس، الذين أُجبروا على إيواء النازحين من غزة وكذلك المرضى، أنهم سمعوا أصوات قذائف من الدبابات التي تتقدم إلى غرب المدينة، في حين أفاد سكان آخرون أيضًا عن معارك عنيفة بالأسلحة النارية في الجنوب.

وقالت وزارة الصحة في القطاع الساحلي المحاصر، إن 142 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 278 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت "رويترز" إلى أن قدرة الناس قد تقلصت على مراقبة أحدث التهديدات أو الإبلاغ عن الهجمات أو التحقق من أقاربهم- إلى جانب عمل خدمات الإنقاذ- بشدة بسبب انقطاع شبه كامل للاتصالات السلكية واللاسلكية الذي دخل الآن يومه الثامن، وهو أطول انقطاع منذ بداية العام.

حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني

وتشن إسرائيل هجمات جوية وبرية دموية متواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، ومنذ ذلك الحين، وبحسب وزارة الصحة في القطاع الساحلي المحاصر، ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 24762 شهيدًا معظمهم من النساء والأطفال، و62108 مصابًا معظمهم أيضًا من النساء والأطفال.

وأدى الهجوم الإسرائيلي الهمجي إلى نزوح 85% من سكان غزة وعددهم 2.3 مليون نسمة إلى البحث عن مأوى في الجنوب، وهى المنطقة التي أصبحت الآن محور الحملة الإسرائيلية للقضاء على حركة حماس، وسط نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة والأدوية، في حين تضررت أو دمرت 60% من البنية التحتية للقطاع، وفقًا للأمم المتحدة.