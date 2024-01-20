السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لماذا يتناول الأقباط القصب والقلقاس فى عيد الغطاس؟ وما هى البلابيصا؟

القلقاس
القلقاس

كشف الدكتور إيفان إدوارد بولس عضو جمعية المحافظة على التراث، سبب حرص الأقباط المسيحيين على تناول القصب والقلقاس في عيد الغطاس.

وأوضح إدوارد خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن القلقاس في زراعته يشبه التعميد الذي هو سر مهم من أسرار الكنيسة، ولا يسبقه أي سر من الأسرار، فلا يصير الإنسان مسيحي إلا بالتعميد.

وأشار إلى أن القلقاس فيه رمزية كبيرة، المسيح تعمد في نهر الأردن، وثمرة القلقاس تدفن في الأرض، ثم يخرج منها نبات مغذي وصحي، مردفا: "مثل المعمودية تدفن مع المسيح، ونولد من جديد لما نطلع من المياه".

ولفت إلى أن القلقاس فيه مادة مخاطية سامة مضرة للحنجرة وبمجرد تغطيسها في المياه الدافئة عند السلق تتحول لغذاء مفيد، وكذلك الطفل عندما ينزل في مياه المعمودية يتخلص من الخطية.

وأردف: "القلقاسة لازم نتخلص من القشرة الغليظة، وكذلك الإنسان يتخلص من الخطية الأولى بالمعمدية، ثم يبدأ حياته بصفحة بيضاء".

أما القصب فقيل إنه لا يُأكل إلا بعد إزالة القشرة الخارجية، ومن الداخل بياض وجمال، مثل المعمودية، وهناك من يقول إن أجمل طعم للقصب في يناير، لهذا يحرص الأقباط على تناوله في هذا الوقت.

ما هى البلابيصا التي يجول بها الأطفال في عيد الغطاس؟ 

وأشار عضو جمعية المحافظة على التراث، إلى أن البلابيصا عبارة عن برتقالة يتم تجويفها، وعمل 4 صلبان عليها، ثم تعلق بخيوط وبداخلها شمعة، ويجول بها الأطفال داخل القرية.

وأكد أن المسلمين قبل المسيحيين كانوا يحتفلون بعيد الغطاس، أما الآن بعض البيوت القليلة في الأرياف وصعيد مصر ما زالت تحتفل بهذه الطريقة، مبديا حزنه لأن الأجيال الجديدة لا يعرفون شيئًا عن البلابيصا.

القلقاس الخطية القشرة الخارجية البلابيصا التراث

مواد متعلقة

الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس وتكشف مفاجأة عن "أبلكيشين" الطقس

الباز: هتافات دومة مضللة.. ولا يتبنى أكاذيب إسرائيل إلا الصهاينة

"كفّوا ألسنتكم عنهم".. رسالة قوية من الباز لجمهور ياسمين والعوضى

مستشار رئيس الجمهورية يكشف سبب انتشار الإصابة بالكحة الجافة وضيق التنفس

شيرين رضا تكشف مفاجأة عن مشاركتها فى الجزء الثانى من "وبينا ميعاد"

سوناك أمام مجلس العموم البريطانى: هجمات الحوثى ليست لها علاقة بإسرائيل

مراسل القاهرة الإخبارية يكشف تطورات العملية العسكرية فى اليمن ومحادثات لخفض التصعيد

مصر والصين فى خط المواجهة المباشرة.. دلالات زيارة وزير الخارجية الصينى لمصر

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

نكشف سبب استبعاد كولر خماسى الأهلى من رحلة الإمارات

التحريات تكشف سبب خناقة حمو بيكا فى كافيه بأكتوبر

بقيادة مصر.. تفاصيل المبادرة العربية لمستقبل غزة وإعادة إعمارها

القبض على حمو بيكا في مشاجرة داخل كافيه بأكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

جلال حمام

اعتراف إسرائيل بالفشل.. مقابل إطلاق رهائنها

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

ماجد حبته

شرف «بنزيما» وسمعته

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل بسبب حرب غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا

أيام الحرب في إسرائيل.. زيارة لمكتبات تل أبيب