الإثنين 22 يناير 2024
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متوفر| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة 2024

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

ننشر لكم الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة 2024، حيث يتساءل الكثير من الأشخاص عن إمكانية الاستعلام عن الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة 2024، من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة 2024

وفي هذا الإطار، يستطيع المواطنون الراغبون في الاستعلام عن الأسماء الجدد لبرنامج تكافل وكرامة 2024، من خلال طريقتين وهما:

الطريقة الأولي: يمكن الاستعلام هاتفيًا عبر الرقم المخصص من قبل وزارة التضامن الاجتماعي وهو: «19680».
الطريقة الثانية: من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة 2024

وفي هذا السياق، يتيح للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة للمرأة المتزوجة، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي "1": الدخول علي موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg/.
الخطوة الثانية "2": ادخال الرقم القومي (14 رقم)، بشرط أن تكون البطاقة سارية.
الخطوة الثالثة "3": النقر علي أيقونة «استعلام».
الخطوة الرابعة "4": يظهر أمامك جميع التفاصيل سواء كانت القبول أو الرفض.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

رابط مفتوح| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة الجديد 2024

وفي هذا الصدد، نعرض لكم شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة الجديد 2024، تتضمن ما يلي:

1- أن يكون مواطن مصري ليس لديه أي جنسية آخرى.
2- عدم وجود فرد بالأسرة عامل داخل القطاع العام.
3- عدم وجود سجل تجاري أو عقارات لدي المتقدم.
4- عدم وجود دعم مادي للأسرة من قبل خدمات اجتماعية أخرى.
5- لابد من وجود فرد حديثي الولادة لدى الأسرة المتقدمة.
6- الحد الأقصى للسن المسموح به للأطفال 18 سنة.
7- تقديم المستندات الواجب توافرها للجهة المعنية بهذا الأمر.

قيمة معاش تكافل وكرامة الجديد 2024

وفي هذا الجانب، نستعرض للمواطنين قيمة معاش تكافل وكرامة الجديد 2024، تتمثل فيما يلي:

• الأطفال دون 6 أعوام يحصل علي مبلغ مالي كل شهر قدره 60 جنيها.
• الأطفال في سن المرحلة الابتدائية يحصل على مبلغ مالي كل شهر قدره 80 جنيها.
• المرحلة الإعدادية يحصلوا على مبلغ مالي كل شهر قدره 100 جنيه.
• المرحلة الثانوية يحصلوا كل شهر قدره 140 جنيها.
• الطلاب الجامعيين يحصلوا كل شهر قدره 200 جنيه.
• الأسر تحصل على معاش كل شهر قدره 500 جنيه.
• المسنين تحصل على معاش كل شهر قدره 450 جنيها.
• الأيتام تحصل على معاش كل شهر قدره 350 جنيها.
• ذوي الاحتياجات الخاصة يحصلوا على معاش كل شهر قدره 450 جنيها.

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رابط مفتوح| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

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