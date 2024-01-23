موعد انتهاء إجازة نصف العام 2024 وبداية الترم الثاني

تستغرق إجازة نصف العام أسبوعين والتي تبدأ من 27 يناير 2024 للطلاب الذين يؤدون امتحانات الترم الأول أما طلاب الصفوف الابتدائية فقد حصلوا على إجازاتهم منذ أيام عقب انتهاء امتحانات نصف الترم.

ننشر في التقرير التالي موعد انتهاء اجازة نصف العام 2024 وفق الخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي 2023/2024.

موعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي

تنتهي اجازة نصف العام الدراسي الخميس 8 فبراير 2024 ويبدأ الفصل الدراسي الثاني من السبت 10 فبراير 2024 ويستمر حتى مايو 2024 ثم تبدأ امتحانات صفوف النقل من نهاية مايو، ويكون موعد امتحانات الثانوية العامة من 15 يونيو 2024.

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

يستمر حتى الان تسجيل استمارة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الموجود هنا https://moe-register.emis.gov.eg/

ثم تسجيل الدخول باستخدام البريد الالكتروني الموحد الخاص بالطالب وفي حالة لم يك لدى الطالب بريد يتم انشاء بريد إلكتروني جديد.

تسجيل الاستمارة الالكترونية للثانوية العامة 2024

ويكون اخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة هو يوم الخميس ٢٢ فبراير 2024.

بعد التسجيل يطبع الطالب الاستمارة وكافة المستندات ثم يتم يقوم بتسليمها لمدرسته بداية من 11 فبراير وينتهي الخميس 29 فبراير 2024.

عند تسجيل الاستمارة يجب على الطلاب التأكد من المواد التي سيؤدوا الامتحانات فيها والمقسمة كالتالي: