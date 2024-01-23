كيف يستفيد طلاب الثانوية العامة من إجازة منتصف العام؟.. خبير تربوى يوضح

وجه الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة، للاستفادة من إجازة نصف العام 2024.

وقال “شوقي” خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" والمذاع على القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، إنه يجب على الطالب أن يعطي أولوية لاستذكار المواد التى لديه قصور في استذكارها، بحيث لا يبدأ الفصل الدراسي الثاني وهو غير متذكر الفصل الأول.

وأوضح الخبير التربوي أن إجازة منتصف العام، ليست فترة راحة تمامًا، فيمكن من خلال مراجعة المواد الدراسية المنتهية، وأيضًا التعرف على المواد الجديدة، موضحًا أنه لا بد أن يضع الطلاب في اعتبارهم الانتهاء من استذكار جميع المقررات الدراسية خلال فترة معينة من الترم الثانى لا تتجاوز منتصف مارس.

ولفت إلى أن فترة الإجازة جيدة لتقييم علاقاتك مع زملائك في الفصل الدراسي الأول، وفرصة للابتعاد عن الطلاب الكسالى، أو الذين يضيعون وقتك فيما ليس متصلًا بالدراسة، أو يحبطونك وتقرب دائمًا من الطلاب النشيطين أو المجتهدين أو المتفوقين.