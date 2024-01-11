لمدة أسبوعين.. موعد إجازة نصف العام 2024 وبداية الترم الثاني
مع استعداد الطلاب لامتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2023/2024 يبحث الكثيرون عن موعد إجازة نصف العام 2024 وبداية الترم الثاني والتي تستمر لمدة أسبوعين، كي يتمكنوا من التخطيط للإجازة المنتظرة والتي تستغرق أسبوعين حتى يبدأ الترم الثاني من جديد في فبراير القادم.
لمدة أسبوعين.. موعد اجازة نصف العام 2024 وبداية الترم الثاني
نعرض في التقرير التالي موعد اجازة نصف العام 2024 وفق الخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي الجاري 2023/2024.
موعد اجازة نصف العام 2024
تبدأ إجازة نصف العام الدراسي من الخميس 27 يناير 2024 بانتهاء الامتحانات لمختلف صفوف النقل والشهادة الإعدادية التي بالفعل تنتهي امتحاناتهم في محافظات الجمهورية تقريبًا في 24 يناير الجاري وفق الجدول الموضوع من كل محافظة والذي يختلف اختلافات بسيطة من محافظات لأخرى.
وهناك الكثير من صفوف النقل التي بدأت إجازتها الرسمية بالفعل لنصف العام الدراسي منها صفوف التعليم الأساسي الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وهناك من يبدأ خلال أيام قليلة اجازة نصف العام الدراسي.
موعد الترم الثاني 2024
وفق الخريطة الزمنية لـوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يبدأ الترم الثاني من السبت 10 فبراير 2024 ويستمر حتى نهاية مايو 2024.
وتكون امتحانات الثانوية العامة بداية من ١٥ يونيو ٢٠٢٤ وتستغرق شهر تقريبًا.
جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة
الأربعاء 17/1/ 2024
اللغة العربية والخط العربي والإملاء من الساعة 9 وحتى الساعة 11.30
ة التربية الدينية من الساعة 12 وحتى الساعة 1.30.
الخميس 18 /1/ 2024
الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11
والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 11.30 وحتى الساعة 12.30
الأحد 21 /1/ 2024
الهندسة الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11
التربية الفنية من الساعة 11.30 وحتى الساعة 1.30
الاثنين 22 /1/ 2024
اللغة الأجنبية من الساعة 9 وحتى الساعة 11
الثلاثاء 23 /1/ 2024
الجبر والإحصاء من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11
الأربعاء 24 /1/ 2024
العلوم من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11
جدول امتحانات الصف الأول الثانوي محافظة القاهرة
الأحد 14/1/2024
اللغة العربية
الكيمياء
الثلاثاء 16/1/2024
الجغرافيا
اللغة الاجنبية الثانية
الخميس 18/1/2024
الأحياء
التاريخ
الاحد 21/1/2024
اللغة الأجنبية الاولى
الفيزياء
الثلاثاء 23/1/2024
الفلسفة والمنطق
الرياضيات
جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة القاهرة
- السبت 13/1/2024
تطبيقات الرياضيات
جغرافيا
- الاثنين 15/1/2024
اللغة الاجنبية الاولى
جبر وتفاضل وحساب مثلثات
- الاربعاء 17/1/2024
اللغة الاجنبية الثانية
الفيزياء
التاريخ
- الاثنين 22/1/2024
اللغة العربية
الفلسفة والمنطق
الاحياء
- الاربعاء 24/1/2024
الكيمياء
علم النفس والاجتماع