لمدة أسبوعين.. موعد إجازة نصف العام 2024 وبداية الترم الثاني

مع استعداد الطلاب لامتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2023/2024 يبحث الكثيرون عن موعد إجازة نصف العام 2024 وبداية الترم الثاني والتي تستمر لمدة أسبوعين، كي يتمكنوا من التخطيط للإجازة المنتظرة والتي تستغرق أسبوعين حتى يبدأ الترم الثاني من جديد في فبراير القادم.

لمدة أسبوعين.. موعد اجازة نصف العام 2024 وبداية الترم الثاني

نعرض في التقرير التالي موعد اجازة نصف العام 2024 وفق الخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي الجاري 2023/2024.

موعد اجازة نصف العام 2024

تبدأ إجازة نصف العام الدراسي من الخميس 27 يناير 2024 بانتهاء الامتحانات لمختلف صفوف النقل والشهادة الإعدادية التي بالفعل تنتهي امتحاناتهم في محافظات الجمهورية تقريبًا في 24 يناير الجاري وفق الجدول الموضوع من كل محافظة والذي يختلف اختلافات بسيطة من محافظات لأخرى.

وهناك الكثير من صفوف النقل التي بدأت إجازتها الرسمية بالفعل لنصف العام الدراسي منها صفوف التعليم الأساسي الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وهناك من يبدأ خلال أيام قليلة اجازة نصف العام الدراسي.

موعد الترم الثاني 2024

وفق الخريطة الزمنية لـوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يبدأ الترم الثاني من السبت 10 فبراير 2024 ويستمر حتى نهاية مايو 2024.

وتكون امتحانات الثانوية العامة بداية من ١٥ يونيو ٢٠٢٤ وتستغرق شهر تقريبًا.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

الأربعاء 17/1/ 2024

اللغة العربية والخط العربي والإملاء من الساعة 9 وحتى الساعة 11.30

ة التربية الدينية من الساعة 12 وحتى الساعة 1.30.

الخميس 18 /1/ 2024

الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11

والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 11.30 وحتى الساعة 12.30

الأحد 21 /1/ 2024

الهندسة الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11

التربية الفنية من الساعة 11.30 وحتى الساعة 1.30

الاثنين 22 /1/ 2024

اللغة الأجنبية من الساعة 9 وحتى الساعة 11

الثلاثاء 23 /1/ 2024

الجبر والإحصاء من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11

الأربعاء 24 /1/ 2024

العلوم من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي محافظة القاهرة

الأحد 14/1/2024

اللغة العربية

الكيمياء

الثلاثاء 16/1/2024

الجغرافيا

اللغة الاجنبية الثانية

الخميس 18/1/2024

الأحياء

التاريخ

الاحد 21/1/2024

اللغة الأجنبية الاولى

الفيزياء

الثلاثاء 23/1/2024

الفلسفة والمنطق

الرياضيات

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة القاهرة

السبت 13/1/2024

تطبيقات الرياضيات

جغرافيا

الاثنين 15/1/2024

اللغة الاجنبية الاولى

جبر وتفاضل وحساب مثلثات

الاربعاء 17/1/2024

اللغة الاجنبية الثانية

الفيزياء

التاريخ

الاثنين 22/1/2024

اللغة العربية

الفلسفة والمنطق

الاحياء

الاربعاء 24/1/2024

الكيمياء

علم النفس والاجتماع