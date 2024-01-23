الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اليوم.. إعلان نتيجة امتحانات نصف العام للمرحلة الابتدائية بالإسماعيلية

امتحانات
امتحانات

قال الدكتور محمد بحيرى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن الإعلان عن نتائج امتحانات نصف العام الدارسي الأول 2024 - 2023 للصفوف "الرابع والخامس والسادس" بالمرحلة الابتدائية بجميع مدارس الإدارات التعليمية على مستوى جميع الإدارات التعليمية، من المقرر الإعلان عنها اليوم الثلاثاء.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن الامتحانات سبقها إعداد جيد بجميع اللجان لتوفير الجو الملائم، وتم التنبيه على الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وتحقيق الانضباط والنظام داخل اللجان، مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم لسير الامتحانات بصورة جيدة تتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مع التزام الملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة وجميع الطلاب بعدم اصطحاب أجهزة المحمول داخل لجان الامتحان.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية 173 ألفًا و504 طلاب وطالبات بدائرة محافظة الإسماعيلية.

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