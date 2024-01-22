الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد بداية الترم الثانى وامتحانات نهاية عام 2024 للمدارس والجامعات

طابور مدرسة
طابور مدرسة

يتسائل العديد من أولياء الأمور والطلاب عن موعد بداية إجازة منتصف العام 2024، وموعد موعد بداية الترم الثاني 2024 للمدارس والجامعات، وذلك في ظل اقتراب انتهاء امتحانات الترم الأول لهذه المؤسسات التعليمية.

موعد إجازة منتصف العام 2024 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إجازة منتصف العام للمدارس في العام الدراسي 2023/2024،  وفقًا للخريطة الزمنية التي حددتها الوزارة، ستبدأ يوم السبت الموافق 27 يناير، وتستمر حتى يوم الخميس 8 فبراير المقبل.

موعد بداية الترم الثاني 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد انطلاق الترم الثاني لعام 2024، فمن المتوقع أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

وأوضحت الوزارة أن مدة الترم الثاني 2024 ستكون 3 أشهر، حيث يُخطط لانتهائه في شهر يونيو المقبل 2024، لجميع الطلاب في صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2024، وفقًا للخريطة الزمنية المحددة للعام الدراسي 2023\2024، من المقرر أن تنطلق هذه الامتحانات في جميع المحافظات حسب توزيعها الجغرافي، مع الحرص على إتمامها وانتهائها في جميع المناطق في يوم الخميس الموافق 6 يونيو القادم.

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موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 في إطار استعداداتها للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024.

ويُشار إلى أن الوزارة ستقوم بجمع مقترحات طلاب الثانوية العامة حول جدول الامتحانات عبر ممثلهم الشرعي، الاتحاد الطلابي لمدارس الجمهورية. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن مواعيد الامتحانات في شهر فبراير القادم، مبدئيًا.

موعد بداية الترم الثاني وامتحانات نهاية عام 2024 للجامعات 

وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 - 2024 في الجامعات، فإن إجازة نصف العام للعام 2024 ستبدأ اعتبارًا من السبت الموافق 27 يناير 2024، وستستمر حتى يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.

أما بالنسبة لموعد امتحانات الترم الثاني 2024 في الجامعات، سيبدأ الترم في السبت الموافق 10 فبراير 2024، وينتهي في الخميس 30 مايو المقبل. 

وبناءً على هذا الموعد، ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 للجامعات في شهر يونيو المقبل، وذلك وفقًا للجدول الزمني الخاص بكليات ومعاهد الجامعات المختلفة.

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