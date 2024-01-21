الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توزيع درجات الصف الأول الإعدادي 2024 ورابط الاستعلام عن نتيجة الترم الأول

الصف الاول الاعدادي
الصف الاول الاعدادي

تصدر السؤال عن توزيع درجات الصف الأول الإعدادي 2024، من قبل المواطنين وأولياء الأمور خلال الساعات الماضية على محركات بحث جوجل، حيث يسعى الطلاب إلى حساب مجموع درجاتهم بعد انتهاء اختباراتهم، لذا ينشر "الدستور" توزيع درجات الصف الأول الإعدادي 2024. 

توزيع درجات الصف الأول الإعدادي 2024

مجموع درجات الصف الأول الإعدادي 2024 هو 280 درجة لكل فصل دراسي، حيث تُوزع هذه الدرجات على المواد الأساسية، ويبلغ معدل النجاح للصف الأول الإعدادي 50% بمجموع 140 درجة لكل ترم، وينشر "الدستور" توزيع درجات المواد: 

مادة اللغة العربية: 

الامتحان النهائي: 64 درجة.

الاختبارات الشهرية: 8 درجات.

السلوك والمواظبة: 8 درجات.

المجموع الكلي: 80 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية:

الامتحان النهائي: 48 درجة.

الاختبارات الشهرية: 6 درجات.

السلوك والمواظبة: 6 درجات.

المجموع الكلي: 60 درجة.

مادة العلوم:

الامتحان النهائي: 32 درجة.

الاختبارات الشهرية: 4 درجات.

السلوك والمواظبة: 4 درجات.

المجموع الكلي: 40 درجة

فور ظهورها.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2024

مادة الدراسات الاجتماعية:

الامتحان النهائي: 32 درجة.

الاختبارات الشهرية: 4 درجات.

السلوك والمواظبة: 4 درجات.

المجموع الكلي: 40 درجة.

مادة الرياضيات:

الامتحان النهائي: 48 درجة.

الاختبارات الشهرية: 6 درجات.

السلوك والمواظبة: 6 درجات.

المجموع الكلي: 60 درجة

ومن المقرر أن تُضاف درجات التربية الدينية، النشاط الفني، والحاسب الآلي للمجموع الكلي بنسب محددة.

فور ظهورها.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2024

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024.. وخطوات الاستعلام

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس الترم الأول محافظة القاهرة 

بالنسبة لنتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 برقم الجلوس لم تظهر حتى الآن، وعند ظهورها ستنشر على البوابة الإلكترونية الخاصة بكل محافظة، وللدخول على نتيجة الصف الأول محافظة القاهرة من هنـــا ثم قم باختيار الصف الدراسي الأول الإعدادي، واختيار العام الدراسي (2023-2024)، واخيرًا قم باختيار الفصل الدراسي (الأول)، ثم اضغط على عرض النتيجة

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فور ظهورها.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2024

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