تعرف على موعد إجازة نصف العام 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد إجازة نصف العام 2024 ، مع إعلانها عن مواعيد بدء الامتحانات، ويبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد إجازة نصف العام ذلك مع قرب انتهاء امتحانات منتصف العام لجميع صفوف النقل، والشهادات 2024.

موعد إجازة نصف العام 2024

تبدأ إجازة نصف العام في 27 من يناير الحالي فى جميع أنحاء الجمهورية ومدتها خمسة عشر يومًا، وفقًا للخريطة الزمنية المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التى نشرت منذ بداية العام الدراسي على موقع الوزارة في شهر أكتوبر الماضي 2023، على أن تنتهي الإجازة يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.

موعد إجازة نصف العام للجامعات 2024

من المقرر أن تبدأ إجازة نصف العام لطلاب الجامعات اعتبارًا من يوم السبت 27 يناير الجاري، وتنتهي يوم الخميس 8 فبراير 2024، وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الفصل الدراسي الثاني 2024

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عودة الدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الدارسي 2024، يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024.

أخبار نتيجة الامتحانات 2024

ينتظر الطلاب وأولياء الأمور ممن انتهوا من امتحانات الفصل الدراسي الأول الإعلان عن نتائج الامتحانات، ويتابعون بشكل لحظي موقع النتائج الرسمية التابع لوزارة التربية والتعليم، من خلال إدخال الرقم القومي للطالب، والفصل الدراسي التابع له، والعام الدراسي.

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أنه سوف يتم إعلان النتائج على الموقع الإلكتروني، فور الانتهاء من عملية التصحيح والرصد، التي تتم على قدم وساق للاعلان عن نتائج سنوات النقل والشهادات قبل بدء الفصل الدراسي الثاني، في 10 فبراير 2024، وفقًا لما حددته الوزارة في البيانات الصادرة عنها في بداية العام الدراسي الحالي 2023/2024.

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