لو فاتك الترند| إنتر ميامي يرفض مواجهة برشلونة وديًا.. وسبب خناقة حمو بيكا في كافيه بأكتوبر

تنوعت أخبار الترند اليوم السبت خلال الساعات الماضية بين أخبار اجتماعية وأخرى فنية وأخبار عن غزة، وفي هذا السياق ترصد الدستور أبرز أخبار الترند.

إنتر ميامى يرفض مواجهة برشلونة وديًا لهذا السبب

رفض نادي إنتر ميامي الأمريكي خوض مواجهة ودية أمام برشلونة الإسباني، في إطار مرحلة الإعداد للدوري الأمريكي للمحترفين، للمزيد اضغط هنا.

تونس تتمسك بفرصها في التأهل أمام مالي بكأس أمم إفريقيا.. اليوم

يلتقي منتخب تونس نظيره المالي، في العاشرة مساء، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب «كورهوجو»، في إطار الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة لبطولة كأس الامم الإفريقية 2023، المقامة حاليا بكوت ديفوار، للمزيد اضغط هنا.

نكشف سبب استبعاد كولر خماسى الأهلى من رحلة الإمارات

استفسر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، من الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي، عن ملف إصابات المغربي رضا سليم لاعب الفريق عقب حسم مصيره من رحلة الإمارات، للمزيد اضغط هنا.

التحريات تكشف سبب خناقة حمو بيكا فى كافيه بأكتوبر

كشفت التحريات الأولية في واقعة مشاجرة المطرب الشعبي محمد محمود الشهير بـ«حمو بيكا» داخل أحد الكافيهات الشهيرة بمدينة أكتوبر، عن أن المشاجرة كان طرفها الأول مالك الكافيه و3 عمال، والطرف الثاني حمو بيكا ومدير أعماله، ومصمم جرافيك، وفني صوت، للمزيد اضغط هنا.

نقابة المهن الموسيقية تنعى شقيقة الكينج محمد منير

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، وأعضاء مجلس الإدارة، الكينج محمد منير في وفاة شقيقته التي رحلت فجر اليوم، للمزيد اضغط هنا.

انهيار محمد منير أثناء تشييع جنازة شقيقته.. ومحمود سعد وبكرى يساندانه (صور)

تشيع الآن جنازة، شقيقة النجم الكبير محمد منير، من مسجد الحصري، بمدينة السادس من أكتوبر، لنقل جثمان الفقيدة إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة، إذ وافتها المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، للمزيد اضغط هنا.

