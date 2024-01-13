السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| استشهاد 3 فلسطينيين وقوات الاحتلال تغلق مداخل الخليل.. وكولر يرفض ضم موهبة الجزائر بسبب موديست و"أبوعلى"

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تنوعت أخبار التريند اليوم السبت خلال الساعات الماضية ما بين أخبار اجتماعية وأخرى فنية وأخبار عن غزة، وفي هذا السياق ترصد الدستور أبرز أخبار التريند.

القاهرة الإخبارية: استشهاد 3 فلسطينيين.. وقوات الاحتلال تغلق مداخل الخليل

قالت ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن 3 فلسطينيين وهم أبناء عمومة استشهدوا، وأغلقت مداخل مدينة الخليل وقراها وبلداتها بعد اقتحام مخيم الفارعة من قبل قوات جيش الاحتلال.

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"القاهرة الإخبارية": المواجهة مستمرة بين الجيش السوداني والدعم السريع (فيديو)

قال محمد إبراهيم، مراسل القاهرة الإخبارية من الخرطوم، إن المواجهة مستمرة بين الجيش السوداني والدعم السريع في عدة جبهات، تحديدًا في قلب الخرطوم، حيث قيادة الجيش ظلت تشهد من حين لآخر مواجهات عنيفة بين ميليشيا الدعم السريع والجيش السوداني.

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قوات الاحتلال تغلق مداخل الخليل بالضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم، بأن قوات الاحتلال أغلقت مداخل مدينة الخليل بالضفة الغربية.

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كولر يرفض ضم موهبة الجزائر بسبب موديست و"أبوعلى"

رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لنادي الأهلي، بصورة نهائية، التعاقد مع مسلم أناتوف مهاجم مولودية الجزائر تحت السن؛ لرغبته في عدم تكرار سيناريو كريستو داخل القلعة الحمراء.

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الاثنين.. انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس تحت شعار "إعادة بناء الثقة"

تنطلق فعاليات الدورة الرابعة والخمسين من المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، بعد غد الاثنين، تحت شعار "إعادة بناء الثقة"، لمناقشة أهمية توطيد العلاقات الدولية واستعادة الثقة في المستقبل، وداخل المجتمعات، وبين دول العالم بناء على المبادئ الأساسية للشفافية والاستمرارية والمساءلة.

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شاهد.. أجهزة الاستشفاء حاضرة في مران الفراعنة بكوت ديفوار

كيف يمكنك التغلب على التوتر؟.. الدراسات تجيب

يعتبر التغلب على التوتر لا يعني تجنبه تمامًا، بل يتعلق بإتقان مهارة تحويل طاقته إلى قوة دافعة للإنتاجية والتطوير الشخصي، وهذا ما نوضحه خلال السطور التالية.

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المشاط تستعرض مع رئيس مجموعة البنك الدولى أولويات التعاون المستقبلى

خلال زيارتها الولايات المتحدة الأمريكية، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، جلسة مُباحثات ثنائية مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وذلك في إطار العلاقات الثنائية والتطور المستمر للعمل المشترك بين مصر والبنك الدولي، باعتباره أحد أكبر شركاء التنمية.

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بطل الجمهورية فى ألعاب القوى البارالمبية يتحدث لـ الدستور: الحلم تحقق الآن (صور)

حقق ابن المنيا أحمد مجدي، بطل ألعاب القوى من ذوي القدرات الخاصة، الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية في ألعاب القوى البارالمبية، التي أُقيمت في القاهرة.

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مداخل الخليل قوات الاحتلال الجيش السوداني الدعم السريع كولر الجزائر

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