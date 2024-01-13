كيف يمكنك التغلب على التوتر؟.. الدراسات تجيب
يعتبر التغلب على التوتر لا يعني تجنبه تمامًا، بل يتعلق بإتقان مهارة تحويل طاقته إلى قوة دافعة للإنتاجية والتطوير الشخصي، وهذا ما نوضحه خلال السطور التالية.
وفقًا لموقع “hindustantimes ” قال الدكتور أيوشي شوكلا، استشاري الطب النفسي، أن مصطلح "الإجهاد" يستخدم لوصف الأحداث الهامة على عدة مستويات من بنية الدماغ (الجزيئية، الخلوية، مستوى الدوائر، المعرفي، العاطفي والسلوكي) وداخل الجسم (المناعي والتمثيل الغذائي والغدد الصماء)؛ لقد كان من الصعب التوصل إلى تعريف شامل وصارم لمصطلح "الإجهاد".
وأوضح قائلًا: "عندما يكون عقل الفرد وجسمه غير قادرين على تلبية المتطلبات المفرطة التي يفرضها عامل الضغط، يبدأ الفرد في تجربة "الضيق". يتم إنشاء العديد من المنتجات الكيميائية الضارة داخل الخلايا والتي تؤدي إلى تلف جسدي وتدمير خلايا الدماغ والجسم. إذا استمرت هذه العملية دون رادع على مدى فترة من الزمن يمكن أن تؤدي إلى مخاطر صحية متعددة (القلق والاضطرابات الاكتئابية، والإدمان، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وأمراض القلب، والسرطان، والخرف).
واقترح ما يلي:
- تناول طعامًا جيدًا: وجبات متوازنة مطبوخة تقليديًا وصحية للقلب، وتناول الطعام في فترات زمنية محددة، وتناول الطعام لإشباع الجوع وليس حاسة التذوق، والحفاظ على الصيام لمدة لا تقل عن 12 ساعة بين العشاء والإفطار، رطب نفسك جيدًا، وتجنب الإفراط في تناول الشاي أو القهوة أو تناول المنشطات، من الأفضل عدم تناول الشاي أو القهوة أو تناول المنشطات بعد الساعة الثانية بعد الظهر.
- التحرك بشكل جيد: يجب أن يحصل الأطفال على ما لا يقل عن ساعة من النشاط البدني المكثف كل يوم؛ للبالغين ما لا يقل عن 30 دقيقة من المشي السريع يوميًا.
- الجلوس لساعات طويلة له مخاطر صحية تعادل التدخين، لذا قم بتمديد وتحريك جسمك مع فترات راحة دورية مرة كل ساعة لمنع إرهاق الرقبة والظهر واليد والعينين.
- النوم الجيد: النوم هو عملية نشطة تعمل على إصلاح واستعادة دماغك وجسمك وتهيئته لمواجهة تحديات اليوم الجديد. يوصى بالنوم المتواصل لمدة لا تقل عن 9 ساعات بعد 3 ساعات من غروب الشمس للأطفال. بالنسبة للبالغين، يوصى بالنوم المتواصل لمدة لا تقل عن 7-9 ساعات.
- يزيل النوم الكثير من المنتجات الكيميائية السامة التي تتولد خلال النهار في الدماغ والجسم. وأي تدخل في عملية التنظيف هذه من شأنه أن يضعف عمل الدماغ والجسم ويضعف قدرة الفرد على التعامل مع الضغوطات. قم بتقييد التعرض للشاشة (التلفزيون، الهاتف المحمول، الكمبيوتر) قبل ساعتين من موعد النوم المحدد.
- ابتعد عن المواد التي تضر عقلك وجسمك: الكحول، والنيكوتين، والحشيش، والكوكايين، والمواد الأفيونية، والأمفيتامينات، والعقاقير الاصطناعية، والحبوب المنومة (ألبراكس، ريستيل، كالمبوس، زولفرش، نيترست وغيرها من البنزوديازيبينات).
- حافظ على صحة جيدة: قم بإجراء الفحوصات الطبية الدورية حسب الموصى بها لعمرك. إذا كنت تعاني من أي حالة طبية مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم أو داء السكري، فحافظ على التحكم الأمثل في هذه الحالات الطبية.
- قم بتقسيم وقتك وأنشطتك: بشكل مثالي يوميًا - 8 ساعات نوم، و8 ساعات عمل، وساعتين للأعمال المنزلية، وساعتين للعائلة والأصدقاء (تناول وجبة واحدة على الأقل يوميًا معًا كعائلة)، وساعتين للتنقل وساعتين للسفر. الذات (الهوايات، اللعب، التمارين الرياضية، الواجبات المنزلية). خذ إجازات دورية ولا تعمل أثناء الإجازات! حدد أهدافًا واقعية وقابلة للتحقيق في الحياة والعمل. اعرف حدودك جيدًا ولا تتجاوز حدودك.
- تقسيم هيكل العمل واستهداف المهام الأسهل أولًا. حدد أولويات مهامك باستخدام شبكة من الأنشطة العاجلة والمهمة. ركز على المهام المهمة وغير العاجلة والتي من شأنها أن تؤدي إلى نموك المهني.