كيف يمكنك التغلب على التوتر؟.. الدراسات تجيب

يعتبر التغلب على التوتر لا يعني تجنبه تمامًا، بل يتعلق بإتقان مهارة تحويل طاقته إلى قوة دافعة للإنتاجية والتطوير الشخصي، وهذا ما نوضحه خلال السطور التالية.

وفقًا لموقع “hindustantimes ” قال الدكتور أيوشي شوكلا، استشاري الطب النفسي، أن مصطلح "الإجهاد" يستخدم لوصف الأحداث الهامة على عدة مستويات من بنية الدماغ (الجزيئية، الخلوية، مستوى الدوائر، المعرفي، العاطفي والسلوكي) وداخل الجسم (المناعي والتمثيل الغذائي والغدد الصماء)؛ لقد كان من الصعب التوصل إلى تعريف شامل وصارم لمصطلح "الإجهاد".

وأوضح قائلًا: "عندما يكون عقل الفرد وجسمه غير قادرين على تلبية المتطلبات المفرطة التي يفرضها عامل الضغط، يبدأ الفرد في تجربة "الضيق". يتم إنشاء العديد من المنتجات الكيميائية الضارة داخل الخلايا والتي تؤدي إلى تلف جسدي وتدمير خلايا الدماغ والجسم. إذا استمرت هذه العملية دون رادع على مدى فترة من الزمن يمكن أن تؤدي إلى مخاطر صحية متعددة (القلق والاضطرابات الاكتئابية، والإدمان، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وأمراض القلب، والسرطان، والخرف).

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