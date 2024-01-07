الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

الشمندر منها.. 4 أطعمة مفاجئة لتقليل التوتر وتعزيز صحة الدماغ

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشفت الدراسات عن عدة أطعمة يمكن أن تساعد في تخفيف حدة التوتر، ويمكن أن يعزى أي نوع من التقلبات المزاجية وانخفاض مستويات الطاقة وانخفاض الإنتاجية إلى نقص بعض العناصر الغذائية في نظامك الغذائي، وإذا كنت تشعر أيضًا بمستويات إجهاد لا يمكن التحكم فيها بعد عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، فتذكر إضافة الماغنيسيوم والزنك والكالسيوم والحديد والنياسين التي تساعد في إدارة مستويات التوتر لديك وفقًا للأبحاث. 

وفقًا للبحث، تتكون الكائنات الحية الدقيقة في أمعائنا من بكتيريا جيدة وسيئة، وعلى أساس ما تأكله وتشربه خلال اليوم يمكن أن يؤثر على الطريقة التي تشعر بها. باختصار، تناول الطعام الصحي يمكن أن يحسن مزاجك، في حين أن الانغماس غير الصحي يمكن أن يفعل العكس ويجعلك تشعر بالتوتر.

"الصحة العالمية" تقيم وحدتى 27 و29 بقرية البنجر فى مطروح

أطعمة للتغلب على التوتر

1. الشمندر

يحتوي الشمندر على نسبة عالية من أكسيد النيتريك الذي يمكن أن يساعد في تدفق الدم وينظم ضغط الدم. أضفي البنجر إلى الخضار المحمصة المفضلة لديك. اصنعي سلطة البنجر الباردة مع بذور اليقطين وجبنة الفيتا وزيت الزيتون.

 

2. التوت

يساعد التوت المذهل في تقليل الإجهاد التأكسدي وتعزيز الوظيفة الإدراكية. إنه تساعد على حماية الدماغ وتعزيز إدارة الحالة المزاجية بشكل أفضل. أضفه إلى العصائر ودقيق الشوفان. تناول وعاء من التوت الأزرق الطازج.

 

3. الأفوكادو

غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، التي تدعم صحة الدماغ وتساعد على تنظيم هرمونات التوتر، ويساعد الأفوكادو في الحفاظ على ضغط الدم المتوازن، وتعزيز القدرة على مقاومة الإجهاد بشكل عام. أضف على الخبز المحمص العجين الحامض أو السلطات. تناوله كجواكومولي مع الخضار.

 

4. الرمان

يحارب الرمان أو الأنار الأضرار التأكسدية التي تحدث أثناء الإجهاد. يحتوي الرمان على نشاط مضاد للأكسدة أعلى من النبيذ والشاي الأخضر. تناول عصير الرمان بانتظام يمكن أن يكون له نشاط مضاد للاكتئاب. أضفه إلى الزبادي والسلطة. تناول وعاء صغير من الرمان.

التوتر مستويات الطاقة المغنيسيوم الزنك الكالسيوم الحديد

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