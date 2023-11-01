الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الصحة العالمية" تقيم وحدتي 27 و29 بقرية البنجر في مطروح

وحدتي 27 و29 بقرية
وحدتي 27 و29 بقرية البنجر في مطروح

قال الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة في محافظة مطروح، قام فريق من منظمة الصحة العالمية بزيارة وحدة 29 بالبنجر التابعة للإدارة الصحية بالحمام، لعمل التقييم الخارجى والنهائى للمؤشر المركب لجودة الخدمات QSI بالوحدة تمهيدًا لاعتمادهما ضمن مشروع تطوير الرعاية الصحية الممول من البنك الدولي (المرحلة الرابعة).

_ تحسين الخدمات الصحية في مطروح

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار حرص الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية والتمريض، بتحسين الخدمات الصحية المقدمة في وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأساسية، وفي ضوء تنفيذ الخطط اللازمة لاستيفاء متطلبات المؤشر المركب QSI (المرحله الرابعة) في الوحدات المستهدفة.

تقييم (9) وحدات صحية بمحافظة مطروح

وأضاف أنه تم تقييم (9) وحدات صحية بمحافظة مطروح ضمن الثلاث مراحل السابقة، وكذا زيارة وحدتى السادات والعلمين خلال شهر أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن فريق من منظمة الصحة العالمية زار وحدة 27 بالبنجر التابعة للإدارة الصحية بالحمام، بغرض تقييم الوحدة تمهيدًا لاعتمادها ضمن الوحدات المطابقة لمعايير الجودة.

جهود جميع العاملين بالرعاية الأساسية

وأشاد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، بجهود جميع العاملين بالرعاية الأساسية وجهود السادة مديري الإدارات الصحية المشاركة فى كافة المراحل السابقة، موجهًا التحية والشكر لما قاموا به من جهودٍ مخلصة، فى سبيل الإرتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة على مستوى جميع وحدات ومراكز صحة الأسرة.

_ تقديم الخدمات الصحية للمواطنين

وأكد  سالم ضرورة الاستمرارية فى المرحلة الرابعة على نفس النهج والتميز الذى يعتبر سمة لمديرية الصحة بمطروح فى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، طبقا لمعايير واعتمادات البنك الدولي، وبما يساهم فى الارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة، والعمل على توفير كافة اوجه الرعاية الصحية للمواطنين.

وحدتي 27 و29 بقرية البنجر في مطروح

وحدتي 27 و29 بقرية البنجر في مطروح
وحدتي 27 و29 بقرية البنجر في مطروح
وحدتي 27 و29 بقرية البنجر في مطروح
وحدتي 27 و29 بقرية البنجر في مطروح
وحدتي 27 و29 بقرية البنجر في مطروح
وحدتي 27 و29 بقرية البنجر في مطروح
وحدتي 27 و29 بقرية البنجر في مطروح
وحدتي 27 و29 بقرية البنجر في مطروح
صحة مطروح مطروح جودة الخدمات QSI التقييم الخارجى منظمة الصحة العالمية

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