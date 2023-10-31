الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

بتكلفة 303 آلاف جنيه.. "صحة مطروح" تتسلم 3 ثلاجات حفظ لبنوك الدم

بنوك الدم
بنوك الدم

أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، استلام 3 ثلاجات حفظ لبنوك الدم بتكلفة بلغت 303 آلاف جنيه، بالإضافة لـ 2 جهاز سنترفيوج لمستشفى التوليد ومطروح العام. 

رفع كفاءة بنوك الدم بمستشفيات مطروح 

وأضاف وكيل صحة مطروح  أنه جرى توزيع الثلاجات من خلال إدارة المعامل وبنوك الدم، على مستشفيات مطروح العام والتوليد والصحة الإنجابية والأطفال التخصصي

وقدم وكيل صحة مطروح الشكر إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، وللإدارة العامة لبنوك الدم بوزارة الصحة، لدعمهم المستمر رفع كفاءة بنوك الدم بمستشفيات محافظة مطروح.

متابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية بمستشفى العام 

وفى سياق آخر كان قد قام الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، مساء السبت الماضى، بالمرور على مستشفى مطروح العام لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفى لحالات الطوارئ والحوادث.

وبدأ وكيل صحة مطروح جولته بالمرور على قسم الأطفال وعناية الأطفال وقسم العناية الجراحية وقسم عناية الباطنة بالمستشفى لمتابعة الحالة الصحية للمرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، حيث استمع لبعض مرافقي الحالات أثناء المرور للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة، مؤكدًا على توفير كل أوجه الرعاية الطبية لهم. 

 تشكيل عدة فرق للمتابعة المستمرة 

وأكد وكيل وزارة الصحة أن الجولات مستمرة على كل المنشآت الصحية، وأنه تم تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالمتابعة الدورية للمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية والمرور الميداني المستمر الصباحي والمسائى. 

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