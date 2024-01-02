أبرزها الأسماك الدهنية.. أطعمة وعادات لتحسين صحة العين وحمايتها من الإجهاد

يوصي خبراء الصحة بدمج أطعمة محددة غنية بالمواد المغذية الضرورية لوظيفة العين مع تبني ممارسات تحمي الصحة العامة.

واوصى الخبراء في تقرير لـ"hindustan times"، باعتماد النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضروات الفيتامينات المهمة ومضادات الأكسدة، خاصة الخضروات مثل "السبانخ واللفت غنية باللوتين والزياكسانثين"، اللذين يعززان صحة البقعة الصفراء، إضافة إلى تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، مثل الأسماك الدهنية (السلمون والماكريل)، يمكن أن يسهم في صحة شبكية العين وقد يساعد في منع حالات مثل جفاف العين.

وأكد التقرير، أنَّ الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة مثل التوت والبرتقال والكيوي تدعم العينين عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي، ويلعب فيتامين C الموجود في الحمضيات دورًا حيويًا في الحفاظ على الأوعية الدموية في العين. إن تضمين مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الملونة يضمن مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المفيدة لصحة العين.

بالإضافة إلى ذلك، أوصى الأطباء: "علاوة على ذلك، يعد الحفاظ على توازن مناسب بين المغذيات الدقيقة، بما في ذلك الزنك وفيتامين E، أمرًا ضروريًا، وتعتبر المكسرات والبذور، مثل اللوز وبذور عباد الشمس، مصادر ممتازة لفيتامين E ويمكن أن تسهم في الوقاية من أمراض العين المرتبطة بالعمر.

فيما يتعلق بالعادات، يعد البقاء رطبًا أمرًا بالغ الأهمية للصحة العامة، بما في ذلك صحة العين، إلى جانب شرب كمية كافية من الماء يساعد على منع جفاف العين، ويحافظ على توازن السوائل في العين.

وحسب التقرير، فإن أخذ فترات راحة منتظمة أثناء وقت الشاشة الطويل هو عادة أخرى يوصي بها الخبراء، وتساعد قاعدة 20-20-20 - النظر إلى شيء يبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية كل 20 دقيقة - على تخفيف إجهاد العين المرتبط باستخدام الكمبيوتر لفترة طويلة.

وأخيرًا، فإن حماية عينيك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة من خلال ارتداء النظارات الشمسية ذات الحماية من الأشعة فوق البنفسجية هي ممارسة بسيطة ولكنها فعالة، حيث إن التعرض لفترات طويلة للأشعة فوق البنفسجية قد يسهم في إعتام عدسة العين ومشاكل أخرى في العين.

واختتم: «أبسط طريقة لحماية العينين من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة هي ارتداء النظارات الشمسية عند الخروج أثناء النها، حيثُ يمكن للأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة الذكية لفترة طويلة مقاطعة الوقت الذي يقضونه أمام الشاشة باتباع قاعدة 20-20-20، وهي أخذ استراحة لمدة 20 ثانية كل 20 دقيقة من وقت الشاشة للنظر إلى شيء ما على بعد 20 قدمًا.

ويمكن أيضًا، أن تساعد هذه الممارسة في تخفيف إجهاد العين الرقمي، بالإضافة إلى ذلك، يعد إجراء فحوصات منتظمة للعين أمرًا ضروريًا حتى يمكن اكتشاف أي مشكلة ومعالجتها في الوقت المناسب قبل ظهور المضاعفات، بالإضافة إلى ذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض مصاحبة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم اتخاذ التدابير اللازمة على النحو الذي يحدده الطبيب المعالج للحفاظ على مستويات السكر في الدم وضغط الدم على التوالي، حيث إن إهمالها يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة العين.

ويتضمن النهج الشامل لصحة العين اتباع نظام غذائي غني بالمغذيات، والبقاء رطبًا، وتبني عادات صحية لحماية عينيك من الإجهاد والعوامل البيئية، ويوصى الأطباء دائمًا بالتشاور مع إخصائي العناية بالعيون للحصول على مشورة شخصية.