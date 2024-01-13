السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الإثنين.. انطلاق المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس تحت شعار "إعادة بناء الثقة"

دافوس
دافوس

تنطلق فعاليات الدورة الرابعة والخمسين من المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، بعد غدٍ الإثنين، تحت شعار "إعادة بناء الثقة"، لمناقشة أهمية توطيد العلاقات الدولية واستعادة الثقة في المستقبل، وداخل المجتمعات، وبين دول العالم بناءً على المبادئ الأساسية للشفافية والاستمرارية والمساءلة.

وتشهد فعاليات المنتدى مشاركة ممثلين عن أكثر من 100 حكومة، بالإضافة إلى المنظمات الدولية الكبرى وقادة المجتمع المدني والخبراء وممثلي الشباب ووسائل الإعلام العالمية، ويسعى  المنتدى الاقتصادي العالمي إلى توفير ساحة للحوار المفتوح والبنّاء بين دول العالم وجميع أصحاب المصلحة في المجتمع.

ويركز المنتدى حسبما أفاد عبر موقعه الرسمي، اليوم السبت، على جمع قادة الحكومات بقطاع الأعمال والمجتمع المدني لبحث الحلول الممكنة للتحديات العالمية الحاسمة، وأبرزها تحقيق الأمن والتعاون في عالم منقسم، وخلق النمو وفرص العمل في العصر الجديد، وحوكمة الذكاء الاصطناعي كقوة دافعة للاقتصاد والمجتمع، ورسم استراتيجية طويلة المدى للمناخ والطبيعة والطاقة.

ويجتمع قادة وخبراء العالم من مختلف القطاعات والصناعات الحيوية في دافوس حول سؤال هو الأهم، ما هو نوع القيادة الذي نحتاجه في هذه البيئة المعقدة والمتغيرة باستمرار؟، وسيكون هذا السؤال في قلب جميع مسارات النقاش والعمل خلال فعاليات المنتدى التي تستمر بين 15 و19 يناير الجاري.

المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس المستقبل المنظمات الدولية الصناعات الحيوية

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