"القاهرة الإخبارية": المواجهة مستمرة بين الجيش السودانى والدعم السريع (فيديو)

قال محمد إبراهيم، مراسل القاهرة الإخبارية من الخرطوم، إن المواجهة مستمرة بين الجيش السوداني والدعم السريع في عدة جبهات، تحديدًا في قلب الخرطوم، حيث قيادة الجيش ظلت تشهد من حين لآخر مواجهات عنيفة بين ميليشيا الدعم السريع والجيش السوداني.

وأضاف إبراهيم، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن هناك أصواتًا للرصاص المتقطع من عدة اتجاهات، وهناك استهدافات من جانب الجيش السوداني على نواحي جنوب الحزام، تحديدًا المدينة الرياضية التي يتواجد بها عدد كبير من ميليشيا الدعم السريع.

طيران الجيش السودانى ما زال يحلق فى سماء الخرطوم

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من الخرطوم، أن هناك أصوات انفجارات عنيفة بالعاصمة، كما أن طيران الجيش السوداني ما زال يحلق في سماء الخرطوم لاستهداف عدة ارتكازات تابعة للدعم السريع.