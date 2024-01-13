السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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جوًا وبرًا وبحرًا.. "القاهرة الإخبارية" ترصد قصف الاحتلال الإسرائيلى على غزة (فيديو)

بشير جبر
بشير جبر

رصدت قناة "القاهرة الإخبارية" مقطع فيديو يستعرض قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة جوًا وبرًا وبحرًا.

وقال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصفه قطاع غزة جوًا وبرًا وبحرًا لليوم التاسع والتسعين على التوالي.

وأضاف جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن الدماء الفلسطينية على مدار 99 يومًا ما زالت تنزف جراء العدوان الإسرائيلي المستمر ضد قطاع غزة.

وأوضح أن قوات الاحتلال تطلب من الفلسطينيين الذهاب نحو مناطق آمنة يحددها، لكن هذه المناطق تتعرض أيضًا للقصف الإسرائيلي الهمجي.

استشهاد أكثر من 10 مواطنين من النازحين

ولفت مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إلى أن رفح التي يقول عنها الاحتلال إنها آمنة تعرضت للقصف خلال الساعات الماضية، وطال منازل الفلسطينيين، واستشهد أكثر من 10 مواطنين من النازحين الذين تركوا المحافظة الوسطى وجاءوا إلى رفح لكونها منطقة آمنة، لكنهم استشهدوا فيها.

وتابع: هناك غارات استهدفت سيارات مدنية كانت تسير في المناطق الشرقية لمحافظة رفح، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والمصابين، كذلك المحافظة الوسطى هي محور العدوان الإسرائيلي في الأيام الأخيرة.

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