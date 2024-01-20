نقابة المهن الموسيقية تنعى شقيقة الكينج محمد منير

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، وأعضاء مجلس الإدارة، الكينج محمد منير في وفاة شقيقته التي رحلت فجر اليوم.

جنازة شقيقة محمد منير

وقالت النقابة في بيان صحفي نعت فيها شقيقة الكينج محمد منير: "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلتها وذويها بأصدق التعازي، سائلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".

وقبل قليل شيع جثمان شقيقة الكينج محمد منير من مسجد الحصرى بعد صلاة الظهر، وحرص على الحضور لمساندته الإعلامي والكاتب الصحفي مصطفي بكرى ومحمود سعد والفنان شاندو.

وشهدت جنازة شقيقة محمد منير، انهيار أسرتها بالكامل، وبالأخص ننجلها النجم محمد منير، الذي دخل فى نوبة بكاء شديدة، وحرص أصدقاؤه المقربين على مواساته ومساندته خلال الجنازة، وأبرزهم الإعلامي محمود سعد، والإعلامي مصطفى بكري، والمطرب شاندو، ونخبة كبيرة من الشعراء والملحنين.

وكان الكاتب الصحفي محمود موسي، الصديق المقرب للفنان محمد منير، قد أعلن عن وفاة شقيقة منير، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب محمود موسى: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى الحاجة سميحة أبا يزيد، شقيقة نجمنا الكبير محمد منير، ستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد الحصري والدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات".