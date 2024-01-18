الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

هانى رمزى ضيف "الكابتن" الأحد على قناة DMC

الكابتن
الكابتن

يستضيف الكابتن أحمد حسن في برنامجه "الكابتن" على قناة "dmc"، مساء يوم الأحد المقبل، الكابتن هاني رمزي نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر والمدرب العام السابق لمنتخب مصر.

برنامج الكابتن مع أحمد حسن

يتحدث هاني رمزي خلال اللقاء الذي يذاع في تمام الحادية عشرة مساء، عن بطولة كأس الأمم الأفريقية ويحلل مباريات مصر في البطولة، كما يتحدث عن حظوظ كل الفرق.

كما يتطرق هاني رمزي، خلال الحوار، إلى العديد من الملفات على الساحة الرياضية في الفترة الأخيرة.

وحقق البرنامج نجاحًا كبيرًا واستضاف عددًا من نجوم الكرة  منهم حسن شحاتة ومحمد مجدي قفشة نجم النادي الأهلي.

تحدث "قفشة" خلال الحوار الذي أذيع على دي إم سي عن كواليس مبارياته مع النادي الأهلي ومسيرته الكروية وأبرز التحديات التي واجهها في مشواره الرياضي، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

"الكابتن" يذاع حصريًا على قناة "dmc" ويسلط الضوء على كل ما يخص الرياضة وكرة القدم خلال حلقاته المختلفة، كما يحاور العديد من رموز الرياضة المحلية والعالمية.

برنامج الكابتن مع أحمد حسن احمد حسن الكابتن برنامج الكابتن الكابتن هاني رمزي هانى رمزى

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