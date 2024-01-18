أزمة فيلم منى زكى "الرحلة 404" مع الرقابة.. طارق الشناوى يكشف التفاصيل

قال الناقد السينمائي الكبير طارق الشناوي: إنه لا يُمكن الحكم على الفيلم الجديد «الرحلة 404» الذي كان يحمل «القاهرة مكة» سابقًا، لأننا لم نتطلع على النسخة القديمة من العمل، والتي واجهت اعتراضات رقابية حتى نقارنها بالنسخة الجديدة.

تفاصيل فيلم الرحلة 404

وأشار «الشناوي»، في تصريحات لـ«الدستور»: إلى أنه من اليوم سنحكم على فيلم «الرحلة 404» وليست لدينا مرجعية أخرى غيرها باعتباره فيلما جديدا، ولكن من البديهي أنه طالما اعترضت الرقابة المصرية على المصنفات الفنية على الفيلم قبل عام، قبل عرضه بمهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الثانية، فمن الطبيعي أنه كانت هناك مشكلات وملاحظات من الرقابة المصرية وليست السعودية، ولذلك سحب المنتج محمد حفظي فيلمه من المهرجان قبل أيام قليلة من العرض.

وأكد أنه لا يملك الإجابة الكاملة على ما حدث في الفيلم وسر الاعتراضات، وعلى المنتج محمد حفظي أن يقول الأسباب التي واجهته مع الرقابة لكن في اعتقادي أنه لم يقل ولم يجب عن هذه الأسئلة".

تفاصيل فيلم الرحلة 404

فيلم "الرحلة 404".. "القاهرة مكة" سابقا للفنانة منى زكي، حددت الشركة المنتجة للفيلم موعدًا نهائيًا لطرحه بدور العرض السينمائية وهو 25 يناير، بعد عدة تأجيلات.

وتدور أحداث الفيلم حول امرأة تسافر لأداء فريضة الحج، وتسعى خلال رحلتها إلى التوبة عما ارتكبته من أخطاء في الماضي. وتضطر هذه المرأة إلى التواصل مع أشخاص من ماضيها لجمع مبلغ من المال، ويخوضون رحلة مشوقة مليئة بالتحديات والصعاب.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، وغيرهم. والفيلم من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.