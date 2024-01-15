«المتحدة» تنتصر للشباب.. باقة جديدة من البرامج لرفع الوعى والإمتاع

تحرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دائمًا على تجديد الدماء فى مختلف شاشاتها ومنصاتها المتنوعة؛ من أجل منح الفرصة للشباب والوجوه الجديدة للظهور والتعبير عن نفسها.

وخلال الفترة الحالية تشهد قنوات ومنصات «المتحدة» حالة من النشاط الكبير، حيث انطلقت مجموعة مميزة من البرامج، بينما تجرى استعدادات مكثفة لإطلاق حزمة أخرى تباعًا خلال الأيام المقبلة، على الفضائيات والمنصات الرقمية المتنوعة.

«كان».. على CBC وExtra News.. تغطية خاصة لمنافسات كأس الأمم الإفريقية

بدأت قناة «CBC» عرض برنامج «Can أبيدجان» الذى يقدمه الإعلامى والناقد الرياضى أحمد عبدالباسط، بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا فى كوت ديفوار.

ويعرض البرنامج ١٢ منتصف الليل، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع، حتى نهاية كأس أمم إفريقيا، حيث يجرى «عبدالباسط» خلال الحلقات حوارات مع كبار نجوم الكرة المصرية ويقدم كواليس المنتخب فى «كان»، وفى الحلقة الأولى استضاف الكابتن أحمد ناجى، مدرب حراس المرمى، حيث تحدث عن البطولة وتوقعاته لمنتخب الفراعنة.

وأطلقت أيضًا قناة «Extra News» برنامج «كان على إكسترا»، لتحليل مباريات كأس الأمم الإفريقية ومتابعة أخبار المنتخب الوطنى، وهو من تقديم الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل وندى رضا، ويجرى عرضه ١٢ منتصف الليل.

«Music Hub».. أول برنامج لموسيقى «الأندر جراوند»

أعادت قناة «CBC» الإعلامية الشابة مها بهنسى للشاشة من جديد بعد إعلان القناة عن إطلاقها برنامج «Music Hub» أول برنامج تليفزيونى متخصص فى تغطية عالم موسيقى «الأندر جراوند»، ومن المقرر عرضه كل أربعاء الساعة ١٠:٣٠ مساءً.

ويركز البرنامج على عالم موسيقى «الأندر جراواند»، الذى يحوى ألوانًا موسيقية مختلفة، منها «الراب» و«الروك» و«الفيوجن» و«الأفريكان» والموسيقى الإلكترونية.

«المغامر».. كواليس وأسرار النجاح فى ريادة الأعمال

على غرار برامج الشركة الأخيرة التى تهتم بصغار المستثمرين ورواد الأعمال، تقدم شبكة قنوات «سى بى سى» البرنامج الاقتصادى «المغامر» على شبكة قنوات «CBC»، الذى تقدمه الإعلامية داليا أبوعمر. يقدم برنامج «المغامر» تجربة جديدة حول بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة فى مصر، يراعى أهمية بيئة ريادة الأعمال فى مصر وكيفية مساعدتها وتقديم الدعم لها، بما ينعكس بشكل مباشر على نمو الاقتصاد المصرى.

5 برامج شبابية على ON للتعريف بالتاريخ والقضايا الاجتماعية

تواصل قناة «ON» دعمها الشباب على المنصات الرقمية الخاصة بها من خلال ضخ دماء جديدة ودفعة جديدة من الشباب لتقديم عدد من البرامج على صفحاتها وحساباتها المختلفة، حيث أعلنت القناة عن ٥ برامج جديدة من نوعية محتوى برامج «الديجيتال»، عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى.

البرنامج الجديد الأول لـON هو «سر الاسم»، للتعريف بأصل أسماء المحافظات والمدن والشوارع والأحياء، من تقديم إسراء شومان، كما تقدم القناة برنامجًا بعنوان «ريد فلاج» لمنة أحمد سمير، ويتناول العلاقات الإنسانية، وكذلك برنامج «هو فى إيه»؟ تقديم فادى عجايبى، ويسلط الضوء على بعض السلوكيات المرفوضة فى المجتمع.

وبرنامج «خمس حاجات» يقدمه أحمد فرج ليشرح فى كل حلقة معلومة جديدة، وذلك من خلال خمس نقاط، وبرنامج «هيحصل إيه لو؟» تقديم أحمد لطفى وهو برنامج متخصص فى الاقتصاد.

تأتى تلك البرامج بالتزامن مع استمرار البرامج التى تم إطلاقها الفترة الماضية، منها برنامج نسمة الشافعى وحبيبة عادل وغيرهما من الشباب، بعد تحقيقها مشاهدات كبيرة على الصفحة الرسمية للقناة.

«من العاصمة».. المستقبل يتحدث

يقدم قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج «من العاصمة»، من تقديم الإعلامية الشابة خلود زهران، فى تجربة جديدة على أرض الواقع من العاصمة الإدارية الجديدة.

يقدم البرنامج لقاءات وحوارات مع عدد من الوزراء والمسئولين لتوثيق الطفرة الهائلة التى حدثت فى العاصمة الجديدة، وهو ما نال إشادات واسعة من الجمهور والعاملين فى المجال الإعلامى.

«إكسر size».. قواعد الحياة الصحية والعلاقات الإيجابية

بدأت قناة «CBC» عرض برنامج «إكسر size» من تقديم الكابتن نور خطاب، وهو برنامج يقدم العديد من الأفكار والنصائح لتغيير حياة الإنسان إلى الأفضل.

ويستعرض «خطاب» من خلال البرنامج الذى يذاع فى الخامسة والنصف مساء الجمعة، طرقًا وأفكارًا ونصائح لكيف يحول الإنسان مراحل الفشل فى حياته إلى محطات انطلاق جديدة من خلال الإرادة ووضع نظام جديد عن طريق ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائى سليم ليطور الإنسان من نفسه دائمًا، ويكتشف مناطق فى شخصيته وحياته لم يكن يتخيلها.

يأخذ البرنامج المشاهدين فى رحلة يستعرض خلالها «خطاب» العديد من القصص الملهمة لشخصيات كثيرة واجهوا العديد من الصعوبات والتحديات القاسية فى حياتهم، وكيف واجهوا وحولوا نقاط الضعف إلى قوة ووصلوا إلى نجاحات وبطولات دولية.

ويستضيف البرنامج العديد من النجوم الذين يتحدثون عن تجاربهم الشخصية وكيف ساعدتهم الرياضة على تنظيم حياتهم الشخصية، إضافة إلى أهميتها فى حياتهم المهنية، لأن مظهرهم ولياقتهم البدنية والصحية من أهم عوامل النجاح والاستمرار.

«المذيع الصغير».. المواهب تتقدم

تزامنًا مع انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، بدأ برنامج «٨ الصبح» على شاشة قناة dmc فى إطلاق فقرة جديدة تحت اسم «المذيع الرياضى الصغير».

وتتيح الفقرة الجديدة الفرصة للأطفال لتقديم فقرات خاصة بتحليل المباريات، وذلك من خلال استضافة عدد من المحللين الكرويين والنقاد الرياضيين، والفقرة من تقديم الإعلامية الشابة داليا أشرف.