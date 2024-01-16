الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تطورات الحالة الصحية للفنان بيومى فؤاد.. لم يكن على جهاز التنفس الصناعى

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

تصدر الفنان بيومي فؤاد محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي على مدار الـ24 ساعة الماضية بعد تعرضه لوعكة صحية ودخوله المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وتداولت منصات الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الأخبار عن صحته وعن والوعكة التي تعرض لها مؤخرًا، ونقدم تطورات الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد خلال الساعات الماضية.

تطورات الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

خلال التقرير التالي نقدم تطورات الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد بعد دخوله المستشفى، حيث كشف مصدر لـ"الدستور" عن أن الفنان بيومي فؤاد لم يخضع لجهاز التنفس الصناعي كما انتشر في عدد من الأخبار، وأن وضعه على جهاز التنفس الصناعي يعني أن حالته خطرة وهي لم تكن خطرة.

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وأضاف المصدر أن بيومي فؤاد وضع على جهاز استنشاق البخار أو ما يعرف بـ«النيبولايزر» وخضع لجلسات تساعده في انتظام عملية التنفس، حيث تتم إذابة بعض الأدوية في الجهاز ويتم استنشاقها وتحدث عادة بفعل حساسية الصدر، وأنه خضع للعلاج لمدة ساعات وعاد إلى منزله أمس بصحة جيدة إلى حد ما ولم يتعرض لخطورة كما أشيع خلال الساعات الماضية.

وكان الفنان بيومي فؤاد عاد إلى القاهرة منذ يومين حيث تواجد في نهاية الأسبوع الماضي في العرض الخاص لفيلمه الجديد «الإسكندراني» بالمملكة العربية السعودية رفقة طاقم العمل منهم الفنان أحمد العوضي والفنانة زينة والفنان محمود حافظ والمخرج خالد يوسف.

مسلسل الكبير أوي 8

ويبدأ الفنان بيومي فؤاد خلال الأيام القليلة القادمة تصوير دوره في الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي بطولة الفنان أحمد مكي ورحمة أحمد ومحمد سلام وعدد من النجوم تحت إدارة المخرج أحمد الجندي من أجل العرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم والعمل من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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