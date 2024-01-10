الأربعاء 10 يناير 2024
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فن

خطوبة ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فى أجواء أسرية (صور)

خطوبة ليلى أحمد زاهر
خطوبة ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

أعلن الفنان والمنتج الشاب هشام جمال، خطوبته على الفنانة ليلى أحمد زاهر، ونشر صور قراءة الفاتحة عبر حسابه على تطبيق إنستجرام ونشر مجموعة من صور الخطوبة.

ونشر النجم أحمد زاهر مجموعة أخرى من الصور من حفل الخطوبة الذي أقيم في حفل أسري وعلق عليها وكتب: “الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات تم بحمد الله قراءة فاتحة ابنتى ليلى على المنتج والفنان هشام جمال كل التمنيات الطيبه للعروسين وألف مبروك لحبيبة قلب بابا وروح بابا ليلي ربنا يسعدكم ويبعد عنكم العين”.

وكان هشام جمال قدم ليلى أحمد زاهر في مسلسل “في بيتنا روبوت”، وحقق الثنائي نجاحا كبيرا على مدار جزئين.

خطوبة ليلى أحمد زاهر وهشام جمال
خطوبة ليلى أحمد زاهر وهشام جمال
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