السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الصنايعى".. كيف قدم طارق الجناينى المواهب الشابة فى "الحريفة وحالة خاصة" بالتعاون مع "المتحدة"

طارق الجنايني
طارق الجنايني

يعيش المنتج طارق الجنايني حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية في السينما والدراما التليفزيونية وقدم عملين من الأعمال التي حققت مردودًا مميزًا خلال الأيام الأولى لعرضها على شاشات السينما أو عبر منصة WATCH IT من خلال فيلم «الحريفة» ومسلسل «حالة خاصة».

 

مسلسل حالة خاصة 

المنتج طارق الجنايني تعاون مع الشركة المتحدة خلال الفترة الماضية في مجموعة من الأعمال الناجحة، ولكن الجمهور توقف عند آخر تجربتين له بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث ظهرت حرفية المنتج الواعي االقارئ للجمهور وتطلعات ورغباته في العمل المصنوع بحرفية بداية من الكتابة وتسكين الأدوار وكل فريق العمل حتى خرج عمل مكتوب عليه «صنع في مصر بمواهب مصرية حقيقية».

بعد نجاح العمل وتصدره التريند.. طه دسوقي لأسرة حالة خاصة: شكرًا

كان مسلسل «حالة خاصة» الذي قدمه «الجنايني» مع منصة WATCH IT وعرض منه 4 حلقات حتى الآن حديث الشارع المصري والعربي، وكانت المفاجأة الأولى من خلال البطولة الأولى للفنان الشاب الموهوب طه دسوقي وتقديمه في دور مختلف تمامًا عن ما عرفه الجمهور فيه؛ فيقدم دور شاب مصاب بطيف التوحد، في دور قريب للتراجيديا البحتة بعيدًا عن الكوميديا المتدفقة التي عرفه الجمهور فيها، وقدم دورًا من أهم أعمال الدراما التليفزونية المصرية مؤخرًا، بالإضافة إلى باقي عناصر العمل الذي حقق نجاحًا كبيرًا بداية من المؤلف الشاب مهاب طارق والمخرج عبدالعزيز النجار في تجربته الأولى.

 

فيلم الحريفة بطولة نور النبوي

وبالتوازي مع حالة خاصة قدم طارق الجنايني تجربته الشبابية الأخرى «الحريفة» من خلال فيلم شبابي بامتياز، قدم فيه عددًا من المواهب الشابة، منهم نور خالد النبوي وكزبرة وغيرهم من المواهب، وكانت المفاجأة بإعجاب الجمهور بالفيلم الجديد وبالطاقة الشبابية الجديدة وتصدره الإيرادات آخر يومين وبفارق كبير عن المنافسين رغم الأسماء الكبيرة في الأعمال الأخرى، واستطاع الجنايني عبر تعاونه مع شركة سينرجي فيلمز من تحقيق نجاح كبير، ومن المتوقع أن يكون أبطال هذا العمل نجوم الشباك خلال الفترة القادمة.

ولاهتمامه بفريق العمل وجه الجنايني شكرًا كبيرًا لطاقم عمليه الأخيرين، وكتب عبر فيسبوك، "الحمد لله ربنا كارمني جدًا بمسلسل وفيلم حائزين على إعجاب تقريبًا كل اللي اتفرج عليهم، وده حقيقي توفيق كبير من عند ربنا.

طبعًا الكل واخد باله من المنتج والمؤلف والمخرج للأعمال دي ومدينهم credit  كبير على الشغل اللي عملوه وهما يستاهله ده فعلًا، لكن اسمحولي أضيف هنا أن في مسلسل "حالة خاصة" وفيلم "الحريفة" في عناصر كتيرة تانية مهمة جدًا زي مهندسي الديكور ومصممة الأزياء ومهندسي الصوت والمكساج والمخرجين المنفذين ومديري التصوير والموسيقى كل الأقسام الأخرى وطبعًا فريق الأبطال الحقيقيين، وهما فريق عمل تي ڤيچين. 

وإن شاء الله قريبًا هكتب بوست قريبًا للجميع ولكن النهاردة البوست ده مخصوص لشريك النجاح المشترك معايا في مسلسل "حالة خاصة" وفيلم "الحريفة"، وهو المونتير العبقري الدؤوب المتميز كريم سعد..

من غيرك يا كريم، الحالة مكانتش هتبقى خاصة أوي كدة، والحريفة مكانوش هيبقوا بالحرفنة دي بجد شكرًا من هنا لبكرة".

مسلسل حالة خاصة حالة خاصة المنتج طارق الجناينى فيلم الحريفة بطولة نور النبوي فيلم الحريفة نور النبوي

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