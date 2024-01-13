بعد نجاح العمل وتصدره التريند.. طه دسوقي لأسرة حالة خاصة: شكرًا

وجه الفنان طه دسوقي الشكر لكل صناع وأبطال مسلسل “حالة خاصة” والذي يعرض بشكل حصري عبر منصة WATCH IT.

كما حرص طه دسوقي في منشوره على توجيه الشكر لزوجته وكل من ساعده في العمل على شخصية نديم التي يجسدها ضمن أحداث مسلسل حالة خاصة.

وكتب طه دسوقي من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: شكرا كلمة قليلة جدا على كم الحب والمباركات اللي جايالي منكم من أول عرض المسلسل واسف لو ملحقتش ارد على ناس كتير بس حابب أشكر أولا كل اللي سهل عليا إني أعمل شغلي وأسف لو هيبقى بوست طويل شوية، شكرا لكوتش التمثيل نديم اللي اشتغلنا مع بعض على الدور، شكرا للجمعية المصرية للتوحد ودكتورة داليا سليمان اللي ساعدوني أعرف أكتر وجاوبوني على أسئلة كتير جدا عن التوحد وقابلوني بناس كتير على طيف التوحد من مختلف المراحل، شكرا عبدالله أشرف اللي قابلته في الجمعية وكان معايا في مرحلة التحضير وفادني جدا اني أتعرف عليه اكتر (بالمناسبة عبدالله دلوقتي شغال في تيم watch it)



وتابع: شكرا للصديقة الممثلة ملك ياسر اللي ساعدتني بمعلومات كتير عن التوحد وخاصة المرحلة اللي فيها نديم

شكرا لصديقتي الدحيحة مراتي نادين اللي دايما في ضهري وتحمست معايا وقعدت دورتلي على حاجات اشوفها وأقراها عشان اعرف معلومات اكتر، شكرا لسالي فايز ولكل فريق ginger.

كما وجه الشكر للفنان احمد أمين قائلا: شكرا أستاذي واخويا الكبير احمد أمين اللي مترددش لحظة انه يكون جنبي في أول حلقة من المسلسل واللي حقيقي من اكتر المشاهد اللي استمتعت بيها.

واستطرد قائلا:ثانيا شكرا لكل فريق العمل بداية من أستاذ طارق الجنايني اللي إختارني وحملني مسؤولية اني اكون ضمن المسلسل ده.. مرورا بالمؤلف مهاب طارق اللي عمل حدوتة مهمة وسلط الضوء على فئة ناس كتير أوي متعرفش عنها حاجة وقرر إنه يضفر أحداثها بأغاني فرقة المصريين. والمخرج عبدالعزيز النجار اللي أنا متأكد اني تعبته معايا. وكل فريق العمل اللي ورا الكاميرا من مهندسة الديكور سالي الشامي والستايلست فريدة فؤاد ومهندس الصوت عمرو عصام وصولا للمونتير اللي اشتغل عالمشروع بحماس ميقلش عن أي حد فينا كريم سعد، شكرا لكل كرو التصوير على رأسهم استاذ محمد عبد الرؤوف ، شكرا الأستاذة الكبيرة -مقاما مش سنا- غادة عادل على حبها وإحترامها لشغلها ودعمها ليا في مسلسل زي ده

شكرا ومبروك لزمايلي على مجهودهم هاجر السراج - وئام مجدي - احمد أزعر - حسن ابو الروس - على السبع - لينا إيهاب

شكرا للعبقري هاني شنودة اللي ربط التجربة دي بالموسيقى بتاعته وبأغانيه وشرفنا كلنا بإنه يحط عليها إسمه.

واختتم طه دسوقي منشوره موجها الشكر للجمهور والصحافة قائلا:اخيرًا شكرا تاني لكل حد كتب عن المسلسل او بعتلي او باركلي وأتمنى باقي المسلسل يعجبكوا من قلبي شكرا.

يذكر أن مسلسل حالة خاصة حقق نجاحا كبيرا منذ انطلاق أولى حلقاته عبر منصة WATCH IT وتصدر العمل قائمتي الأكثر بحثا والاعلى مشاهدة مع الاشادة بطه دسوقي واداؤه المختلف والممتع.

أبطال مسلسل حالة خاصة

مسلسل حالة خاصة من بطولة طه دسوقي، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، ونبيل علي ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، آدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني، وعدد حلقاته 10 حلقات.