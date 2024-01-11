زيدان يضع روشتة تخطى المنتخب نظيره الموزمبيقى مع "الكابتن" السبت

يستضيف الكابتن أحمد حسن في برنامجه "الكابتن" على قناة "dmc"، مساء السبت المقبل، محمد زيدان صاحب المسيرة الاحترافية الطويلة ونجم منتخب مصر في العصر الذهبي للبطولات والهداف صاحب البصمات الرائعة في المباريات المصيرية في جيل منتخب مصر بصحبة كتيبة النجوم مع المدرب حسن شحاتة.

محمد زيدان ضيف "الكابتن"

يتحدث "زيدان" خلال الحوار عن ذكرياته في الملاعب وأبرز لقطاته وأهدافه في البطولات الإفريقية وكيف يفك المدير الفني للمنتخب المصري، روي فيتوريا، شفرة البطولة الغائبة عن الفراعنة منذ ٢٠١٠.

كما يضع المهاجم المهاري روشتة تخطي المنتخب المصري لنظيره الموزمبيقي في ضربة البداية للفراعنة، بالإضافة إلى العديد من الملفات والمحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

يأتي ذلك في ظل الاستعدادات النهائية والأخيرة لمنتخب مصر لكرة القدم قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار، حيث يلتقي المنتخب المصري الأحد المقبل، نظيره الموزمبيقي في افتتاح مباريات المجموعة.