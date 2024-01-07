الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نجم صنعته كان (4).. أحمد حسن يتوهج في بوركينا فاسو

أحمد حسن
أحمد حسن

دائمًا ما تعطي بطولة كأس أمم إفريقيا فرصة كبيرة، للاعبين في مسيرتهم، إذ ينتظر العديد من المواهب واللاعبين فرصة للانتقال نحو خطوة أكبر في مسيرتهم.
وشهدت البطولة على مدار تاريخها لاعبين كانت كأس الأمم بمثابة محطة لجعلهم نجومًا تسطع وتتألق بعد ذلك.

"الدستور" تستعرض في سلسلة "نجم صنعته كان" بعض اللاعبين الذين تألقوا في بطولات الكان وصنعت منهم نجمًا بعد ذلك.

وفي الحلقة الرابعة سيكون حديثنا عن أحمد حسن قائد منتخبنا الوطني السابق وواحد من أبرز لاعبي البطولة على مدار تاريخها.

أحمد حسن هو أكثر لاعب في تاريخ البطولة تتويجا بكأس أمم إفريقيا برصيد 4 بطولات بدأت في نسخة 1998 وحتى نسخة 2010، وهو اللاعب الوحيد في أفريقيا الذي شارك 8 مرات ببطولة الأمم الأفريقية كما بات اللاعب المصري الوحيد الذي يتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة مرتين.

أحمد حسن من بطولة 1998

من الإسماعيلي للتألق في أوروبا

أحمد حسن الذي كان منضم حديثًا لصفوف الدراويش من أسوان، استدعاه المنتخب وهو في سن الـ 22 ودخل قائمة الفراعنة لكأس الأمم 1998 في بوركينا فاسو.

وتألق حسن في بوركينا فاسو بعدما أصبح عنصرا أساسيا في تشكيل المدرب محمود الجوهري وأحرز هدفه الشهير في النهائي من مسافة بعيدة على حساب جنوب أفريقيا.

وبعد تألقه في البطولة، احترف حسن لأول مرة وانضم لصفوف كوجالي سبور التركي واستمرت رحلة أحمد حسن في تركيا حتى 2003 عندما انضم للعملاق التركي بشكتاش.

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احمد حسن كأس أمم إفريقيا كأس الأمم 1998 بوركينا فاسو جنوب أفريقيا

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