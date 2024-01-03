نجم صنعته كان 2| باسوجوج وكتابة التاريخ مع أسود الكاميرون في الجابون

دائمًا ما تعطي بطولة كأس أمم إفريقيا فرصة كبيرة، للاعبين في مسيرتهم حيث ينتظر العديد من المواهب واللاعبين فرصة للانتقال لخطوة أكبر في مسيرتهم.

وشهدت البطولة على مدار تاريخها لاعبين كان كأس الأمم، محطة لجعلهم نجمًا يسطع ويتألق بعد ذلك.

"الدستور" يستعرض في سلسلة "نجم صنعته كان" بعض اللاعبين الذين تألقوا في بطولات الكان وصنعت منهم نجمًا بعد ذلك.

في الحلقة الثانية، سيكون حديثنا عن الكاميروني كريستيان باسوجوج مهاجم شنجهاي شينهوا الصيني والذي تألق مع أسود الكاميرون في نسخة الجابون عام 2017، حيث ساهم في تتويج الأسود باللقب كما فاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

باسوجوج يكتب التاريخ في الجابون

من الأسماء المميزة التي اعتمد عليها هوجو بروس المدير الفني لمنتخب الكاميرون في ذلك الوقت.

وقدم باسوجوج الذي كان عمره 22 عامًا في ذلك الوقت، بطولة رائعة وتمكن من تسجيل هدفًا في شباك غانا بالدور نصف النهائي، ليساهم في انتصار الأسود بهدفين دون رد والتأهل إلى النهائي.

كما صنع هدفًا في مباراة غينيا الإستوائية بالجولة الثانية من دور المجموعات، ليساهم في انتصار الكاميرون بهدفين مقابل هدف.

باسوجوج كان لاعبًا مغمورًا قبل انطلاق "كان" 2017، وعقب تألقه في تلك البطولة وتحديدًا عقب مباراة غانا في نصف النهائي، احتفت الجماهير الكاميرونية باللاعب لدرجة أنه تم تسمية الشارع الذي تسكن فيه أسرته بأحد الأحياء الفقيرة بمدينة "دوالا" الكاميرونية بـ"شارع باسوجوج".

وتوقع الجميع عقب تلك البطولة، أن ينتقل لاعب فريق ألبورج الدنماركي إلى أحد الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، لكنه فاجىء الجميع بانتقاله إلى فريق هينان جيانيي الصيني في خطوة غير متوقعة.

في فبراير 2021 انتقل إلى صفوف لونجمين الصيني قبل أن يستقر في النهاية بصفوف شنجهاي شينهوا، ليخفت بريق اللاعب تدريجيًا ويخرج من حسابات ريجوبرت سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون والذي استبعده من القائمة المشاركة في "كان" 2024 في كوت ديفوار.

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