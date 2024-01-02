نجم صنعته كان 1.. إيمانويل مايوكا والتألق في بطولة غينيا والجابون

دائمًا ما تعطي بطولة كأس أمم إفريقيا فرصة كبيرة، للاعبين في مسيرتهم حيث ينتظر العديد من المواهب واللاعبين فرصة للانتقال لخطوة أكبر في مسيرتهم.



وشهدت البطولة على مدار تاريخها لاعبين كان كأس الأمم، محطة لجعلهم نجمًا يسطع ويتألق بعد ذلك.



"الدستور" يستعرض في سلسلة "نجم صنعته كان" بعض اللاعبين الذين تألقوا في بطولات الكان وصنعت منهم نجمًا بعد ذلك.



في الحلقة الأولى سيكون حديثنا عن الزامبي إيمانويل مايوكا مهاجم الزمالك السابق والذي تألق في نسخة 2012 الذي توج به منتخب زامبيا لأول مرة في تاريخه بعد أداء تاريخي بقيادة المدرب الفرنسي المخضرم هيرفي رينارد التي أقيمت في غينيا والجابون.

مايوكا في بطولة 2021

إيمانويل مايوكا والتألق في بطولة غينيا والجابون

مايوكا صاحب الـ 21 عامًا حينها كان من الأسماء الصغيرة التي راهن عليها الفرنسي هيرفي رينارد مدرب زامبيها وقتها ودفع به أساسيًا بجوار المخضرم كريستوفر كاتونجو قائد الفريق لينفجر الثنائي معًا.



سجل مايوكا 3 أهداف في البطولة منهم هدف قاتل في نصف النهائي بالدقيقة 78 أمام غانا أرسهلم للنهائي التاريخي أمام كوت ديفوار.



مايكو تربع على جوائز البطولة حيث حصد هداف المسابقة بالمناصفة مع العديد من النجوم على رأسهم الأسطورة ديديه دروجبا.



كما تواجد في قائمة أفضل لاعبي البطولة وتشكيل أفضل 11 لاعب.



مايوكا الذي شارك في البطولة بشهر يناير، كانت انطلاقته حيث قام العملاق الإنجليزي ساوثهامبتون بضمه في صيف نفس العام لمدة خمس سنوات بصفقة بلغت 3 ملايين جنيه إسترليني.



الدولي الزامبي لعب 3 سنوات في الدوري الإنجليزي ثم انتقل للدوري الفرنسي وفي يناير 2016 انتقل للعب مع الزمالك في الدوري المصري لكن تجربته لم تستمر كثيرًا ورحل بعد عام واحد فقط ثم اعتزل في يناير الماضي من عام 2023 بعمر الـ 33 عامًا.