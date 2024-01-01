الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواهب منتظرة بكوت ديفوار 2023 (2).. شادى رياض "جوهرة مغربية" فى خط الدفاع

شادي رياض
شادي رياض

بدأ العد التنازلي لبطولة كأس أمم إفريقيا التي تنطلق الشهر المقبل وسط ترقب الجماهير؛ لمشاهدة العديد من المواهب المنتظرة في كرة القدم الإفريقية.

«الدستور» في سلسلة تقارير «مواهب منتظر تألقها في كوت ديفوار»، ستسلط الضوء على أبرز المواهب التي من المنتظر أن تلمع في كأس الأمم 2024 الشهر المقبل.

وفي الحلقة الثانية، سيكون الحديث عن الجوهرة المغربية القادمة في الدفاع، شادي رياض مدافع ريال بيتيس الإسباني.

النشأة

رياض من موالد 17 يونيو لعام 2003، ووُلد لأبوين مغربيين في جزر البليار الإسبانية.

بدأ رياض مسيرته مع عالم كرة القدم منذ الصغر، تحديدًا في سن السادسة، عندما لأتلتيكو رافال ومنه إلى ريال مايوركا، قبل توقيع عقد ينقله إلى برشلونة في عام 2019.

ظل رياض مع مدرسة "لا ماسيا" الخاصة بـ برشلونة قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في نوفمبر لعام 2022، عندما شارك كبديل في الانتصار على أوساسونا.

انطلاقته

كان رياض موهبة واعدة بالفعل أثناء تواجده مع برشلونة، لكنه لم يحظ بفرصة المشاركة بشكل منتظم مع الفريق الأول، لتتم إعارته مطلع الموسم الجاري لـ ريال بيتيس مع وجود خيار للشراء.

مع بيتيس، أظهر شادي موهبته، وأصبح لاعبًا أساسيًا في الفريق الأندلسي، حيث لعب 15 مباراة حتى الآن بمختلف المسابقات.

وتضاعفت قيمة شادي رياض التسويقية عدة مرات مع فريقه برشلونة، لتصل إلى 6 ملايين يورو.

وأكدت تقارير صحفية أن نادي برشلونة يرغب في استعادة شادي رياض، لكن الأمر صعب، خاصة في ظل تحقيق اللاعب الشرط الموضوع لتفعيل خيار الشراء، ألا وهو المشاركة في 1000 دقيقة على الأقل، لذا سيكون على الفريق الكتالوني التفاوض مع بيتيس على إعادة رياض، بالمبلغ الذي سيراه النادي الأندلسي مناسبًا.

مسيرته الدولية

منذ بدايته، كان رياض وفيًا لأصله المغربي، وشارك في مختلف المنتخبات والفئات السنية لـ "أسود الأطلس.

وكان رياض جزءًا من قائمة منتخب المغرب المتوجة ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، على حساب منتخب مصر في النهائي، والتأهل للأولمبياد.

وقرر وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، استدعاء رياض للمرة الأولى لتمثيل رابع العالم، في بطولة كأس أمم إفريقيا.

كأس أمم إفريقيا شادي رياض المغرب منتخب المغرب ريال بيتيس

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