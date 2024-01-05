الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نجم صنعته كان 3.. الحاج ضيوف وبداية التألق فى "كان 2002"

الحاج ضيوف
الحاج ضيوف

دائمًا ما تعطي بطولة كأس أمم أفريقيا فرصة كبيرة للاعبين في مسيرتهم، حيث ينتظر العديد من المواهب واللاعبون فرصة للانتقال لخطوة أكبر في مسيرتهم.

وشهدت البطولة على مدار تاريخها لاعبين كان كأس الأمم محطة لجعلهم نجمًا يسطع ويتألق بعد ذلك.

"الدستور" يستعرض في سلسلة "نجم صنعته كان" بعض اللاعبين الذين تألقوا في بطولات الكان وصنعت منهم نجمًا بعد ذلك.

في الحلقة الثالثة، سيكون حديثنا عن السنغالي الحاج ضيوف الذي تألق في نسخة 2002 التي أقيمت في مالي وتوج بها منتخب الكاميرون بعد الفوز على السنغال في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

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ضيوف يسطع في سماء مالي

تألق الحاج ضيوف ونجح في تكوين ثلاثي قوي رفقة زميليه هنري كامارا وخاليلو فاديجا، ليتمكنوا من مساعدة السنغال في الوصول إلى نهائي البطولة.

كما سبق وأن ساعدوا السنغال قبل تلك البطولة بأشهر قليلة، في التأهل إلى مونديال كوريا الجنوبية واليابان الذي أقيم في صيف 2002.

وعلى الرغم أن الحاج ضيوف، لم يسجل خلال البطولة سوى هدف واحد فقط في انتصار السنغال على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد في الدور ربع النهائي، كما أنه لم يفز بجائزة أفضل لاعب في البطولة، إلا أن تلك البطولة كانت السبب في شهرته ومعرفة الجمهور به وبإمكانياته.

ورغم خسارة السنغال اللقب بركلات الترجيح في المباراة النهائية، إلا أن الحاج ضيوف بفضل تألقه في تلك البطولة ومع السنغال في المونديال، استطاع أن يتوج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا خلال ذلك العام الذي كان الأفضل في مشوار أسطورة السنغال.

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